Consumentenbond hekelt verplicht Microsoft-account voor gratis Windows 10-updates

Europese Windows 10-gebruikers kunnen na 14 oktober een jaar lang gratis beveiligingsupdates ontvangen als ze tenminste gebruikmaken van een Microsoft-account. Iets dat volgens de Consumentenbond niet nodig zou moeten zijn. Daarnaast vindt de bond één extra jaar beveiligingsupdates niet genoeg en wil dat Microsoft Windows 10-computers langer blijft ondersteunen.

Microsoft stopt op 14 oktober de ondersteuning van Windows 10. Het besturingssysteem ontvangt dan geen beveiligingsupdates meer, waardoor kwetsbaarheden niet meer worden verholpen wat een risico voor gebruikers is. Voor consumenten biedt Microsoft voor het eerst de optie om tegen betaling van 30 dollar een jaar extra beveiligingsupdates te ontvangen. Daarnaast biedt Microsoft de updates gratis aan als gebruikers van bepaalde Microsoft-diensten gebruikmaken.

Dinsdag maakten de Europese consumentenorganisatie Euroconsumers en de Belgische consumentenorganisatie TestAankoop bekend dat Windows 10-gebruikers één jaar gratis beveiligingsupdates kunnen ontvangen, zonder dat er verplicht gebruik moet worden gemaakt van Microsoft Rewards, OneDrive of andere gerelateerde diensten.

"Computers gaan steeds langer mee en er zijn nog zeker 2 miljoen Nederlandse consumenten met goed werkende Windows 10-computers. Deze apparaten kunnen niet over op Windows 11 vanwege strengere hardware-eisen", aldus de Consumentenbond. Die is blij met de toezegging van Microsoft, maar vindt het niet voldoende. "Zolang er een grote groep consumenten is met Windows 10-computers, moet Microsoft die ook na één jaar kosteloos updaten."

Windows 10-gebruikers die de gratis updates willen, hebben nog wel een Microsoft-account nodig. Ook dat zou niet nodig moeten zijn, vindt de Consumentenbond, die toevoegt dat gebruikers de updates binnenkort zelf kunnen activeren vanuit Windows. "We zijn natuurlijk blij dat Microsoft belooft nog een jaar Windows 10-updates gratis aan te bieden. Maar we vinden een jaar te kort", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. Ze merkt op dat zakelijke Windows 10-gebruikers tot en met oktober 2028 updates kunnen ontvangen. "Dat is dus technisch gewoon mogelijk."