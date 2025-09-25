Burgerechtenbeweging vraagt Britse regering te stoppen met verplichte digitale ID

Verschillende Britse burgerrechtenbewegingen hebben de Britse regering gevraagd om te stoppen met de plannen voor een verplichte digitale ID. Een dergelijke identiteit zou de relatie die burgers met de staat hebben veranderen en onherstelbare schade aan burgerrechten toebrengen. Dat stellen Big Brother Watch, Article 19, Connected by Data, Liberty, Open Rights Group, The Runnymede Trust, Unlock Democracy en medConfidential in een brief aan de Britse premier Keir Starmer.

Starmer zou plannen hebben om binnenkort de uitrol aan te kondigen van een verplichte digitale identiteit. De burgerrechtenbewegingen stellen dat een verplichte digitale ID mensen zou verplichten om grote hoeveelheden persoonlijke data te overhandigen die vervolgens in grote databases worden opgeslagen. Vervolgens zou het mogelijk zijn om via deze databases personen te analyseren, monitoren, volgen en profileren. Een digitale identiteit zou dan ook ongekend schadelijk voor privacy, gelijkheid en burgerrechten zijn, waarschuwen de bewegingen.

Daarnaast zou een digitale identiteit ook de relatie tussen burgers en de staat kunnen veranderen, waarbij burgers overal aan digitale identiteitscontroles worden blootgesteld. Starmer zou het digitale ID als maatregel tegen immigratie willen aankondigen, maar de burgerrechtenbewegingen zijn bang dat als het digitale ID er eenmaal is, het voor allerlei doeleinden verplicht kan worden gesteld. De bewegingen noemen het snel uitrollen van een digitale ID een kortzichtige fout met ernstige gevolgen voor fundamentele rechten en vrijheden. Ze roepen de Britse premier dan ook op om het plan niet door te zetten. Een petitie tegen een digitale ID is al ruim 102.000 keer getekend.