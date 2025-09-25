Staatssecretaris: Europese cloudmarkt functioneert niet goed

De Europese cloudmarkt functioneert niet goed waardoor we Amerikaanse cloudbedrijven nodig hebben, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering, die daarmee achter zijn uitspraak in Goedenavond Nederland blijft staan. "Laten we eerlijk zijn, we zitten natuurlijk in een hele ongemakkelijke positie tegenover die grote techbedrijven. We hebben ze gewoon nodig. We hebben geen Europese cloudbedrijven", zo liet de bewindsman afgelopen juli in het televisieprogramma weten.

De woorden van Van Marum waren aanleiding voor GroenLinks-PvdA en NSC om de staatssecretaris om opheldering te vragen. "Hoewel gechargeerd, is het zo dat de Europese cloudmarkt niet goed functioneert", reageert de bewindsman. "De Nederlandse markt lijkt in grote lijnen op de Europese markt, met dominante posities voor met name de Amerikaanse aanbieders Amazon en Microsoft. Daarnaast zijn er nog een aantal andere Europese partijen actief, die relatief jong en klein zijn op de markt voor clouddiensten."

Volgens de staatssecretaris is het voor kleinere spelers moeilijk om effectief met grote cloudaanbieders te concurreren. "Nederlandse bedrijven en consumenten zijn als afnemers van clouddiensten grotendeels afhankelijk van grote technologiebedrijven uit de VS. De toenemende consolidatie in combinatie met overstapdrempels (er is sprake van vendor lock-in) en gebrekkige dataportabiliteit en cloudinteroperabiliteit vergroten deze afhankelijkheid", voegt Van Marum toe.

"Noopt de hele ongemakkelijke positie van Nederland tegenover de grote techbedrijven niet tot het nemen van maatregelen om op zo kort mogelijke termijn de afhankelijkheid af te bouwen?", wilden Kamerleden Kathmann van GroenLinks-PvdA en Six Dijkstra van Nieuw Sociaal Contract weten. Daarop stelt de staatssecretaris dat het afbouwen van afhankelijkheden wordt meegenomen in de herziening van het Rijksbreed cloudbeleid, maar ook in de overheidsbrede visie voor digitale autonomie en soevereiniteit van de overheid, en in de IT-sourcingstrategie Rijk.

Verder herhaalt Van Marum dat afhankelijkheden niet te voorkomen zijn en ook niet altijd ongewenst zijn. "Het is van belang om op case-by-case basis zorgvuldig afwegingen te maken, om te bepalen waar en op welke wijze risicovolle strategische afhankelijkheden waar nodig voorkomen kunnen worden. Dit speelt op meer gebieden dan alleen cloud."