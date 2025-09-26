Ministerie doneert tienduizenden laptops aan mensen met een laag inkomen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken doneert de komende jaren tienduizenden laptops aan mensen met een laag inkomen. Volgens demissionair staatssecretaris Van Marum moet dit ervoor zorgen dat deze groep kan deelnemen aan de digitale samenleving. Apparaten die het ministerie niet meer gebruikt worden eerst door de stichting Allemaal Digitaal schoongemaakt en opgeknapt.

Daarna geef de stichting de apparaten door aan verschillende maatschappelijke organisaties, zoals bibliotheken en welzijnsorganisaties. Via deze organisaties moeten de apparaten uiteindelijk terechtkomen bij mensen die zelf geen pc of laptop kunnen betalen. Het ministerie merkt op dat het hebben van een laptop één ding is, maar mensen ook moeten weten hoe ze die kunnen gebruiken. Volgens het ministerie had in 2023 zeventien procent van de Nederlanders geen digitale basisvaardigheden.

"De overheid werkt al langer om dit te verbeteren. Zo kunnen inwoners terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Dat zijn gratis hulppunten, vaak in bibliotheken. Daar kan iedereen hulp krijgen bij digitale overheidszaken", laat het ministerie verder weten. "Ook kunnen mensen de Digihulplijn bellen met vragen over hun computer, e-reader, mobiele telefoon of internet." Het project met het uitdelen van laptops duurt in ieder geval tot 2030.