Microsoft waarschuwt voor macOS-malware gericht op ontwikkelaars

Microsoft waarschuwt voor een nieuwe variant van de XCSSET-malware voor macOS, die zich via besmette Xcode-projecten verspreidt. Xcode is een ontwikkelomgeving voor macOS waarmee ontwikkelaars software voor Apple-apparaten kunnen ontwikkelen. De eerste versie van XCSSET werd in 2020 gedetecteerd. In 2021 werd bekend dat de malware een destijds onbekende kwetsbaarheid gebruikte om zonder interactie van gebruikers aanvullende permissies te krijgen, zoals bijvoorbeeld toegang tot de microfoon, webcam, volledige schijftoegang of de mogelijkheid om schermopnamen te maken.

Begin dit jaar meldde Microsoft dat het een nieuwe variant had ontdekt die in staat is om op een besmet systeem wachtwoorden, bestanden, systeeminformatie, cryptowallets en data uit Evernote, Notes, Skype, Telegram, QQ en WeChat te stelen. Daarnaast kan de malware andere Xcode-projecten infecteren. Onderzoekers van Microsoft melden nu het bestaan van een nog nieuwere variant. Deze nieuwere variant bevat verschillende aanpassingen voor het stelen van data uit browsers en het aanwezig blijven op het systeem.

Daarnaast kan de malware nu ook het clipboard kapen. Wanneer gebruikers van cryptovaluta een betaling willen doen of geld naar een andere wallet willen overmaken, kopiëren ze hiervoor vaak het walletadres van de begunstigde en plakken dat vervolgens in een veld op de transactiepagina. Op dat moment bevindt het adres zich in het clipboard van de computer of telefoon. De XCSSET-malware kan het adres in het clipboard aanpassen, waardoor de aanvaller het geld ontvangt en niet de begunstigde van het slachtoffer. Microsoft stelt dat GitHub verschillende repositories met besmette XCSSET-projectbestanden offline heeft gehaald.