Britse overheid kondigt verplicht digitaal id-bewijs op smartphones aan

De Britse premier Keir Starmer heeft vandaag de komst van een verplicht digitaal identiteitsbewijs aangekondigd dat op de smartphones van burgers wordt opgeslagen. Wie niet over een digitaal identiteitsbewijs beschikt kan niet werken in het Verenigd Koninkrijk, zo liet Starmer bij de aankondiging weten. Burgerrechtenbewegingen spreken van een Orwelliaans plan.

De Britse overheid stelt in de aankondiging dat burgers niet worden verplicht om hun digitale identiteit bij zich te dragen en ook niet worden gevraagd die te laten zien, maar het identiteitsbewijs wordt wel verplicht om het "Right to Work" aan te tonen. Sky News meldt echter dat iedereen die met een baan begint of een woning wil huren het op zijn telefoon moet laten zien, waarna bij een database wordt gecontroleerd of de betrokken persoon wel in het VK mag wonen of werken.

De Britse overheid merkt op dat in het geval van een verloren of gestolen telefoon het digitale identiteitsbewijs kan worden ingetrokken en vervolgens opnieuw worden uitgegeven. Verder laten de autoriteiten weten dat bij het ontwerp van de digitale identiteit rekening wordt gehouden met personen die geen smartphone kunnen gebruiken. Verdere details hierover zijn niet gegeven.

De digitale identiteit zal in de toekomst ook worden gebruikt om toegang te krijgen tot zaken als rijbewijzen, kinderbijslag en uitkeringen. De autoriteiten hadden eerder al een GOV.UK digital wallet aangekondigd. Het digitale identiteitsbewijs kan daar straks in worden opgeslagen, net als het digitale rijbewijs dat de Britse overheid ook wil introduceren.

Burgerrechtenbeweging Big Brother Watch spreekt van een Orwelliaans plan. "Als we niet snel de grootste campagne mogelijk organiseren, zullen we allemaal worden verplicht om een digitaal identiteitsbewijs bij ons te dragen om ons dagelijks leven te leiden."