Ransomwaregroep claimt datadiefstal bij internationale kinderopvangketen

vrijdag 26 september 2025, 17:25 door Redactie, 0 reacties

Een ransomwaregroep claimt dat het een grote hoeveelheid gegevens heeft buitgemaakt bij kinderopvangketen Kido, dat locaties heeft in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, India en China. Het zou gaan om foto's, namen en adresgegevens van achtduizend kinderen. Daarnaast zouden de aanvallers ook informatie over de ouders van de kinderen in handen hebben, alsmede vertrouwelijke notities.

Als bewijs hebben de criminelen op hun eigen website de foto's van een aantal kinderen geplaatst, zo meldt de BBC. Als Kido het gevraagde losgeld niet betaalt dreigen de criminelen de overige gestolen data openbaar te maken. De kinderopvangketen heeft zelf nog geen reactie in het openbaar gegeven. De Britse privacytoezichthouder ICO laat tegenover The Guardian weten dat het een melding van Kido heeft ontvangen.

