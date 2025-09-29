Nieuws
image

Britse winkelketen Harrods lekt persoonlijke gegevens van 430.000 klanten

maandag 29 september 2025, 10:16 door Redactie, 0 reacties

De Britse winkelketen Harrods heeft de persoonlijke gegevens van 430.000 klanten gelekt, zo melden de BBC en Daily Mail. Het gaat om persoonlijke informatie zoals namen en contactgegevens die bij een niet nader genoemde derde partij werden gestolen. Ook zijn marketingvoorkeuren, informatie over klantenkaarten en koppelingen met andere bedrijven buitgemaakt.

De winkelketen laat in een verklaring weten dat het door de aanvallers is benaderd, maar het hier niet op ingaat. Verdere details over het incident, zoals hoe de data kon worden gestolen, zijn niet gegeven. Getroffen klanten zijn via e-mail ingelicht. Begin mei was Harrods ook het doel van een cyberaanval, waarop werd besloten om de internettoegang van het bedrijf te beperken. Verdere details over die aanval zijn ook niet gegeven.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure