Britse winkelketen Harrods lekt persoonlijke gegevens van 430.000 klanten

De Britse winkelketen Harrods heeft de persoonlijke gegevens van 430.000 klanten gelekt, zo melden de BBC en Daily Mail. Het gaat om persoonlijke informatie zoals namen en contactgegevens die bij een niet nader genoemde derde partij werden gestolen. Ook zijn marketingvoorkeuren, informatie over klantenkaarten en koppelingen met andere bedrijven buitgemaakt.

De winkelketen laat in een verklaring weten dat het door de aanvallers is benaderd, maar het hier niet op ingaat. Verdere details over het incident, zoals hoe de data kon worden gestolen, zijn niet gegeven. Getroffen klanten zijn via e-mail ingelicht. Begin mei was Harrods ook het doel van een cyberaanval, waarop werd besloten om de internettoegang van het bedrijf te beperken. Verdere details over die aanval zijn ook niet gegeven.