Britse winkelketen Harrods lekt persoonlijke gegevens van 430.000 klanten

De Britse winkelketen Harrods heeft de persoonlijke gegevens van 430.000 klanten gelekt, zo melden de BBC en Daily Mail. Het gaat om persoonlijke informatie zoals namen en contactgegevens die bij een niet nader genoemde derde partij werden gestolen. Ook zijn marketingvoorkeuren, informatie over klantenkaarten en koppelingen met andere bedrijven buitgemaakt.
De winkelketen laat in een verklaring weten dat het door de aanvallers is benaderd, maar het hier niet op ingaat. Verdere details over het incident, zoals hoe de data kon worden gestolen, zijn niet gegeven. Getroffen klanten zijn via e-mail ingelicht. Begin mei was Harrods ook het doel van een cyberaanval, waarop werd besloten om de internettoegang van het bedrijf te beperken. Verdere details over die aanval zijn ook niet gegeven.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.