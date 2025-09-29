Volgend jaar meer informatie over ontwikkeling soevereine overheidscloud

De uitkomsten van het onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken laat doen naar een soevereine overheidscloud worden volgend jaar verwacht. Wanneer een eventuele "Nedercloud" er daadwerkelijk kan zijn is onbekend. Volgens demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering is de kwaliteit van Amerikaanse clouddiensten op dit moment nog superieur.

De commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer had de bewindsman gevraagd wanneer de overheid over een soevereine 'Nedercloud' beschikt en welke partijen hier gebruik van kunnen maken. "In het kader van de NDS ben ik op dit moment bezig met de verkenning van de realisatie van een soevereine overheidscloud. De termijn waarop deze voorziening gerealiseerd wordt en het beoogde verzorgingsgebied, waaronder welke partijen hierop aan kunnen sluiten, zijn onderdeel van deze verkenning", antwoordt van Marum.

NDS staat voor Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Een overheidsbrede souvereine cloud is één van de prioriteiten uit de NDS. Onderzoek naar een "Nedercloud" vindt op dit moment plaats. De uitkomsten van het verkennende onderzoek worden in de loop van volgend jaar verwacht. Deze verkenning zal volgens Van Marum de "bouwstenen" bevatten voor het realiseren van de overheidscloud, alsmede een implementatievoorstel. Nu er nog geen overheidscloud bestaat moeten ministeries zelf de afweging maken of ze naar de public cloud verhuizen, voegt de staatssecretaris toe.

De commissie Digital Zaken wilde ook van de staatssecretaris weten waarom de rijksoverheid en medeoverheden zo afhankelijk zijn geworden van een klein aantal externe partijen. "Een voorname oorzaak voor de slecht functionerende cloudmarkt is de verregaande concentratie aan de aanbodzijde van de markt. In de Nederlandse markt beschikken met name de aanbieders Amazon en Microsoft over grote geconsolideerde marktaandelen, zoals ook in andere Europese markten het geval is", aldus Van Marum. "Dit maakt dat deze hyperscalers een dienstenaanbod hebben dat qua integraliteit en kwaliteit op dit moment superieur is."

