Onderzoek: bij helft bedrijven kan alleen systeembeheerder software installeren

Bij de helft van de Nederlandse bedrijven kan alleen de systeembeheerder software installeren, zo stelt onderzoeksbureau Ipsos I&O dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek deed. Aan het onderzoek deden 734 medewerkers en 754 ICT-verantwoordelijken mee. Deelnemers werd onder andere gevraagd welke beveiligingsmaatregelen er binnen hun werk getroffen worden. De meest genoemde maatregel is tweefactorauthenticatie tijdens het inloggen.

Op een gedeelde tweede plek stellen medewerkers dat alleen systeembeheerders in hun organisatie software kunnen installeren. Bij de helft van de ondernemingen is dit het geval. Daarnaast zijn er bij de helft van de bedrijven adviezen, richtlijnen of regels over online veilig gedrag van medewerkers. Bijna negen op de tien medewerkers (86 procent) vindt het gemakkelijk om zich aan de afspraken over online veilig gedrag te houden. De onderzoekers merken op dat één op de vijf kleine bedrijven, met minder dan tien medewerkers, geen beveiligingsmaatregelen treft.

In bijna de helft van de gevallen dat een medewerker te maken kreeg met cybercrime deed men geen melding of aangifte. De voornaamste reden om geen aangifte te doen is dat men geen of weinig schade ondervond. Van de respondenten die wel aangifte of melding deed, doet zestig procent dit naar eigen zeggen om een veiligere online omgeving te creëren.