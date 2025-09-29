Cyberaanval verstoort leveringen van Japanse bierbrouwer Asahi

De Japanse bierbrouwer Asahi is het slachtoffer van een cyberaanval geworden wat gevolgen voor bestellingen en leveringen heeft, alsmede de klantenservice. Dat heeft het bedrijf vandaag via de eigen website bekendgemaakt. Volgens de verklaring heeft het bedrijf vanwege de cyberaanval met uitgevallen systemen te maken, wat de bedrijfsvoering in Japan raakt.
De bierbrouwer stelt dat erop dit moment geen aanwijzingen zijn dat bij de cyberaanval persoonlijke informatie of gegevens van klanten is buitgemaakt. Vanwege de systeemuitval is het tijdelijk niet mogelijk om bij verschillende bedrijfsonderdelen in Japan bestellingen te plaatsen en worden eerdere bestellingen ook niet geleverd. Daarnaast is ook het callcenter van Asahi tijdelijk niet bereikbaar, waaronder de klantenservice.
Om wat voor soort cyberaanval het precies gaat is niet bekendgemaakt. Asahi doet onderzoek naar de oorzaak en is bezig om de bedrijfsvoering te herstellen. Er is echter geen tijdlijn wanneer alles is hersteld. De bierbrouwer benadrukt dat alleen de operaties binnen Japan zijn getroffen.
