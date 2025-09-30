Nieuws
Provincie Utrecht lekt persoonlijke gegevens van betrokkenen bij wolvendossier

dinsdag 30 september 2025, 09:49 door Redactie, 1 reacties

De provincie Utrecht heeft van tientallen personen die bij het wolvendossier betrokken zijn de persoonlijke gegevens gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en in sommige gevallen ook telefoonnummers. Contactgegevens van beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten, maar ook van communicatieadviseurs, juristen en boswachters waren in te zien, zo meldt RTV Utrecht. Het AD laat weten dat het om de gegevens van zeventig contactpersonen gaat die zich bij verschillende overheidsinstanties bezighouden met de wolf.

De provincie lekte de persoonlijke gegevens in reactie op een verzoek op de Wet open overheid (Woo). De indiener van het Woo-verzoek ontving honderden documenten, waaronder een Excel-bestand met de contactgegevens. De link naar het Excel-bestand is inmiddels door de provincie offline gehaald. Hoeveel mensen het bestand hebben gedownload heeft de provincie nog niet laten weten. Ook is onbekend hoe het bestand tussen de documenten terecht kon komen. De provincie heeft de ontvanger van de documenten gevraagd het Excel-bestand te verwijderen en gaat melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens doen.

Vandaag, 10:08 door VM
Dit verbaast mij niets hoor.

Ik heb zelf als burger bij de overheid gewerkt, maar wat ik daar allemaal tegenkwam was onvoorstelbaar.
Wie stuurt deze ambtenaren eens naar een cursus om met Office om te gaan?
