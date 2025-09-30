Luchthaven Berlijn nog altijd niet hersteld van ransomware-aanval op it-provider

Berlin Airport is nog altijd niet hersteld van de ransomware-aanval op it-provider Collins Aerospace. De luchthaven hoopt het primaire systeem zondag weer online te hebben, maar waarschuwt dat reizigers nog altijd met verstoringen en vertragingen rekening moeten houden. Collins Aerospace, het bedrijf dat de software levert waar Europese luchtvaartmaatschappijen en luchthavens gebruik van maken voor inchecken, boarden en bagageafhandeling, werd vrijdag 19 september getroffen door een ransomware-aanval.

Vanwege de ransomware-aanval konden meerdere luchthavens en luchtvaartmaatschappijen de software niet gebruiken, wat leidde tot uitval en annuleringen van vluchten. Zo moesten er onder andere op pen en papier worden teruggevallen en kregen reizigers handgeschreven boardingpassen. In het geval van Berlin Airport is een team van twintig medewerkers van Collins Aerospace al dagen bezig om systemen te herstellen, zo meldt het Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Het doel is om het primaire systeem zondag hersteld te hebben. Een woordvoerder van de luchthaven benadrukt dat de situatie dan nog niet voorbij is. Zo zullen balies en boarding gates geleidelijk in gebruik worden genomen. Het kan dan ook meerdere dagen duren voordat alles als vanouds functioneert. Reizigers moeten dan ook nog altijd rekening houden met vertragingen.