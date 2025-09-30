EFF roept Denemarken op om voorstel voor chatcontrole in te trekken

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF heeft Denemarken opgeroepen om het voorstel voor chatcontrole, waarbij chatberichten van burgers worden gecontroleerd, in te trekken. Het raakt niet alleen Europese gebruikers, maar kan wereldwijd gevolgen hebben. Daarnaast vreest de burgerrechtenbeweging dat autoritaire regimes met soortgelijke eisen aan versleutelde chatapps zullen volgen.

EU-voorzitter Denemarken wil 14 oktober tijdens de komende JBZ-Raad over het voorstel stemmen. De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten die een aantal keren per jaar vergaderen. Over twee weken staat een volgend overleg gepland. Eén van de onderwerpen op de agenda is chatcontrole.

De afgelopen jaren kwamen verschillende EU-voorzitters met een eigen voorstel voor de invoering van chatcontrole, maar geen van de voorstellen werd in stemming gebracht. Er was namelijk altijd een tekort aan voorstanders onder de EU-landen. Op dit moment is echter onduidelijk hoe een eventuele stemming straks zal uitpakken. Volgens de EFF raakt chatcontrole ook mensen buiten de EU. "Wanneer je niet in de EU bent, maar chat met iemand die dat wel is, is jouw privacy ook gecompromitteerd."

Daarnaast zou het voorstel de weg effenen voor autoritaire regimes om soortgelijke eisen aan versleutelde chatapps te stellen. De EFF merkt op dat ook voorstanders beseffen hoe gevaarlijk chatcontrole is, omdat statelijke communicatie van de controle is uitgezonderd. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging roept Denemarken dan ook op om het voorstel in te trekken en rekening te houden met de fundamentele rechten van burgers.