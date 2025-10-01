Microsoft lanceert jaarlijkse grote update voor Windows 11

Microsoft heeft gisterenavond de Windows 11 2025 Update gelanceerd die de komende maanden gefaseerd op Windows 11-systemen wordt geïnstalleerd. Volgens het techbedrijf is het een "security-focused" update. In een blogposting stelt Microsoft dat de 25H2-versie grote verbeteringen bevat op het gebied van de detectie van kwetsbaarheden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van "AI assisted secure coding". Wat dat precies inhoudt laat Microsoft niet weten.

Verder zijn met deze update verschillende legacy features verwijderd, waaronder PowerShell 2.0 en de Windows Management Instrumentation command-line (WMIC). Dit laatste onderdeel is in het verleden geregeld door aanvallers gebruikt voor 'living of the land' aanvallen, waarbij al aanwezige tooling bij een aanval wordt gebruikt. Microsoft brengt jaarlijks een grote feature-update uit voor Windows 11, die vervolgens twee jaar op de Home- en Pro-versies wordt ondersteund. De 25H2-versie van Windows 11 voor bedrijven en onderwijsinstellingen zal drie jaar lang updates ontvangen.