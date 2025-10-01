Luchtvaartmaatschappij WestJet lekt persoonlijke data van 1,2 miljoen reizigers

De Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet heeft de persoonlijke data van 1,2 miljoen reizigers gelekt, waaronder paspoortgegevens. Dat heeft het bedrijf aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine laten weten. In een datalekmelding stelt WestJet dat het op 13 juni verdachte activiteit op de eigen systemen ontdekte. Volgens de luchtvaartmaatschappij was dit het werk van een "geraffineerde criminele third-party". Wat de aanvallers geraffineerd maakte laat WestJet niet weten. Ook meldt het bedrijf niet hoe de aanvallers op de systemen konden inbreken.

Na ontdekking van de inbraak voerde WestJet onderzoek uit, waaruit bleek dat de aanvallers gegevens van reizigers hebben gestolen. Het gaat onder andere om naam, geboortedatum, adresgegevens, paspoortinformatie en andere gegevens met betrekking tot de reis. Daarnaast zijn ook gegevens van WestJet Rewards-leden buitgemaakt. WestJet laat verder weten dat het onderzoek naar de volledige omvang van het incident nog gaande is. Amerikaanse slachtoffers van het datalek kunnen zich kosteloos aanmelden voor een dienst die op identiteitsdiefstal monitort.