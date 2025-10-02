Nieuwe campagne roept op tot privacyvriendelijk instellen van deurbelcamera's

Er is een nieuwe campagne gestart die eigenaren van een deurbelcamera oproept om het apparaatje privacyvriendelijk in te stellen. "In heel Nederland neemt het aantal “slimme” deurbellen en beveiligingscamera’s in rap tempo toe. Maar veel bewoners zijn zich er niet van bewust dat hun camera’s ook de tuin, voordeur of het erf van de buren kunnen filmen - en daarmee onbedoeld de privacy van anderen schenden", aldus Privacy First, dat onderdeel is van het Consortium Slimme Deurbellen.

Het Consortium wil mensen met de campagne "Privacyproof Deurbel" aanmoedigen om samen met hun buren de instellingen van hun deurbelcamera te controleren en privacyvriendelijk in te stellen. Eigenaren van een deurbelcamera kunnen via de campagnewebsite aangeven dat ze hun camera goed hebben ingesteld en vervolgens de "Privacyproof Deurbel"-sticker aanvragen.

"Een slimme deurbel kan bijdragen aan een veilig gevoel, maar dat mag nooit ten koste gaan van de privacy van je buren", aldus Thijs Turèl van het AMS Institute, initiatiefnemer van de actie en onderdeel van het Consortium. Inwoners van gemeenten die aan de campagne deelnemen ontvangen een korte flyer met uitleg en een stappenplan om hun deurbel goed in te stellen. De campagne loopt in eerste instantie in de gemeenten Amsterdam en Den Haag.