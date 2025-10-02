Nieuws
Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen stappen over op Microsoft 365

donderdag 2 oktober 2025, 12:38 door Redactie, 8 reacties

De Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen hebben door het ontbreken van alternatieven besloten om over te stappen op Microsoft 365, zo heeft demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De Belastingdienst zou in de toekomst kunnen overstappen naar een Europese aanbieder zodra deze een "vergelijkbaar volwassenheidsniveau" heeft, aldus de bewindsman.

Volgens de staatssecretaris heeft de Belastingdienst vanwege (geo)politieke en maatschappelijke ontwikkelingen rond het gebruik van de cloud door overheidsorganisaties gewacht met het migreren naar Microsof 365. "De Belastingdienst heeft eerst een aantal alternatieve scenario’s uitgewerkt en zorgvuldig afgewogen. Hieruit blijkt dat geen van de onderzochte alternatieven op afzienbare termijn hetzelfde niveau van functionaliteit, veiligheid, continuïteit en efficiëntie kan bieden als het initiële scenario om de overstap naar M365 te maken."

Heijnen voegt toe dat door het doorwerken met een verouderde omgeving er sprake is van productiviteitsverlies. De bewindsman merkt op de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te willen beperken, maar stelt dat er op dit moment en binnen afzienbare termijn geen geschikt Europees alternatief beschikbaar is dat voldoet aan de operationele eisen van de Belastingdienst.

Het gaat daarbij uitsluitend om de kantoorautomatisering, aldus de staatssecretaris. "De applicaties en dataopslag binnen de primaire processen voor de belastingheffing en de -inning blijven draaien in de on-premises omgeving vanuit het door de Belastingdienst zelf beheerde datacenter in Apeldoorn." Tevens is ook rekening met verschillende exitscenario's gehouden. Zo zijn er contractuele afspraken met Microsoft gemaakt dat de Belastingdienst negen maanden de tijd heeft om de gegevens met de hulp van Microsoft uit de cloudomgeving te halen.

Volgens Heijnen is de keuze om naar Microsoft 365 te migreren op dit moment de enige realistische optie. Afsluitend schrijft de staatssecretaris dat hij de digitale autonomie wil versterken. "Een overstap naar een Europese aanbieder, zodra deze een vergelijkbaar volwassenheidsniveau heeft, is hier een maatregel voor. Daarmee zou de afhankelijkheid van niet-Europese aanbieders verder beperkt kunnen. worden. Daarom blijft de Belastingdienst deze initiatieven volgen."

Vandaag, 12:41 door Anoniem
Natuurlijk, blijf ondanks alles gewoon maar lekker bij de grote techgiganten en dan neem je nog de cloud variant af ook.
Dit gaat vroeg of laat om problemen vragen.
Vandaag, 12:46 door Anoniem
Volgens de fiscus is er "geen andere optie", ondanks de mogelijkheid dat de VS meekijkt of zelfs manipuleert.

Zeker sinds het aantreden van president Trump zijn er zorgen over het gebruik van de Amerikaanse cloud. Nederlandse overheden maken daar op grote schaal gebruik van, blijkt uit onderzoek van de NOS. De data staan weliswaar op Europese servers, maar uiteindelijk valt Microsoft onder de Amerikaanse wet.

https://nos.nl/artikel/2584877-belastingdienst-verplaatst-mail-naar-microsoft-ondanks-zorgen-over-meekijken-vs
Vandaag, 12:48 door Anoniem
Lees:

We hebben ons laten piepelen door de app leveranciers die uit luiheid alleen voor Windhoos willen ontwikkelen.

Naschrift:
Beste belastingbetaler, wij tuffen u recht in het gelaat.
Amerikaanse lek-als-een-zeef software broddelaars lachen zich een kriek over zoveel onnozelheid.
Vandaag, 12:48 door Anoniem
Tsja, dat zal uiteindelijk wel weer een parlementaire enquetecomissie opleveren. Ik schat zo'n beetje over 5 - 10 jaar. LOL
Vandaag, 12:50 door Anoniem
Erg begripvol van ze! De gemiddelde smokkelaar of witwasser kan nu wat ontspannender denken, als jullie zulke kunstjes goed vinden, ik de mijne ook!

Dan kunnen die mensen ook weer wat lekkerder slapen zonder gewetensgewicht.

Vredige oplossingen zijn altijd simpele.
Vandaag, 12:53 door Anoniem
Dit is toch in strijd met de AVG? Mijn dossier(s) en de communicatie daarover worden schaamteloos op Amerikaanse servers gezet. Dit lijkt eerder een keus gemaakt uit incompetentie en een lak aan de integriteit en veiligheid van de gegevens van de Nederlandse belastingbetaler. Geen andere optie volgens de Belastingdienst dan het delen van de gegevens van je belastingbetalers met een andere statelijke actor. Goed clubje.
Vandaag, 12:55 door Bitje-scheef
NL is politiek onderhuids in bijna alles gekoppeld aan de VS. Veelal uit praktische overwegingen.
Met Trump is er weer meer plek voor een andere keuze. Jammer dat de andere keuze geen optie was.
Vandaag, 12:58 door Anoniem
Door Anoniem: Natuurlijk, blijf ondanks alles gewoon maar lekker bij de grote techgiganten en dan neem je nog de cloud variant af ook.
Dit gaat vroeg of laat om problemen vragen.
Ze hebben nu al problemen en juist met Cloud lossen ze dit op.

Maar wat moeten ze anders doen, want ze geven zelf aan, dat de huidige situatie veel productie verlies geeft, en er geen alternatieven zijn.

Blijkbaar komt de belastingdienst tot hele andere conclusies dan onze alwetende kapiteins hier bij security.nl.
