Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen stappen over op Microsoft 365

De Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen hebben door het ontbreken van alternatieven besloten om over te stappen op Microsoft 365, zo heeft demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De Belastingdienst zou in de toekomst kunnen overstappen naar een Europese aanbieder zodra deze een "vergelijkbaar volwassenheidsniveau" heeft, aldus de bewindsman.

Volgens de staatssecretaris heeft de Belastingdienst vanwege (geo)politieke en maatschappelijke ontwikkelingen rond het gebruik van de cloud door overheidsorganisaties gewacht met het migreren naar Microsof 365. "De Belastingdienst heeft eerst een aantal alternatieve scenario’s uitgewerkt en zorgvuldig afgewogen. Hieruit blijkt dat geen van de onderzochte alternatieven op afzienbare termijn hetzelfde niveau van functionaliteit, veiligheid, continuïteit en efficiëntie kan bieden als het initiële scenario om de overstap naar M365 te maken."

Heijnen voegt toe dat door het doorwerken met een verouderde omgeving er sprake is van productiviteitsverlies. De bewindsman merkt op de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te willen beperken, maar stelt dat er op dit moment en binnen afzienbare termijn geen geschikt Europees alternatief beschikbaar is dat voldoet aan de operationele eisen van de Belastingdienst.

Het gaat daarbij uitsluitend om de kantoorautomatisering, aldus de staatssecretaris. "De applicaties en dataopslag binnen de primaire processen voor de belastingheffing en de -inning blijven draaien in de on-premises omgeving vanuit het door de Belastingdienst zelf beheerde datacenter in Apeldoorn." Tevens is ook rekening met verschillende exitscenario's gehouden. Zo zijn er contractuele afspraken met Microsoft gemaakt dat de Belastingdienst negen maanden de tijd heeft om de gegevens met de hulp van Microsoft uit de cloudomgeving te halen.

Volgens Heijnen is de keuze om naar Microsoft 365 te migreren op dit moment de enige realistische optie. Afsluitend schrijft de staatssecretaris dat hij de digitale autonomie wil versterken. "Een overstap naar een Europese aanbieder, zodra deze een vergelijkbaar volwassenheidsniveau heeft, is hier een maatregel voor. Daarmee zou de afhankelijkheid van niet-Europese aanbieders verder beperkt kunnen. worden. Daarom blijft de Belastingdienst deze initiatieven volgen."