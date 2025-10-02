Consumentenbond: Google moet AI-antwoorden optioneel maken

Google moet een optie bieden waarmee gebruikers de AI-antwoorden die de zoekmachine geeft kunnen uitschakelen of inschakelen, zo wil de Consumentenbond. Volgens de bond rammelen de AI-antwoorden die Google geeft en kunnen die oneerlijke concurrentie veroorzaken. "De Google AI-functie is standaard ingeschakeld en niet uit te zetten. Dat vinden wij kwalijk, zeker als de antwoorden niet kloppen", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

Voor een onderzoek stelde de Consumentenbond de zoekmachine honderd vragen over consumentenrecht, gezondheid, voeding en duurzaamheid. Bij zeventig vragen gaf de zoekmachine een AI-antwoord. "Twintig daarvan waren te commercieel, te stellig, te ongenuanceerd of achterhaald", aldus de Consumentenbond. Die stelt dat de AI-overzichten vaak boven de organische zoekresultaten worden getoond, want oneerlijke concurrentie kan veroorzaken. 'Want Google trekt hiermee zijn AI-overzicht voor ten opzichte van andere zoekresultaten."

Volgens de Consumentenbond overtreedt Google met deze werkwijze Digital Markets Act (DMA). De bond heeft melding gedaan bij BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties. Daarnaast heeft het Google gevraagd om het AI-overzicht optioneel te maken, zodat gebruikers zelf kunnen kiezen of ze hier gebruik van willen maken.