Overheidscampagne adviseert 65-plussers om 2FA in te schakelen

De overheid start volgende maand een nieuwe campagne waarin het 65-plussers adviseert om tweefactorauthenticatie (2FA) voor hun accounts in te schakelen. Vorig jaar werd de campagne "Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig" voor het eerst gestart. Dit jaar is de campagne speciaal gericht op 65-plussers. Veel ouderen zouden het instellen van 2FA ingewikkeld of tijdrovend vinden. Ook is er een groep die niet weet hoe ze het moeten instellen.

"We willen deze doelgroep bewust maken van de risico’s van het niet instellen en van de voordelen van het wél instellen van 2FA. Bijvoorbeeld van het gevaar dat e-mailaccounts toegang kunnen bieden tot andere accounts. En we willen ondersteuning bieden, door het zelf instellen klein en makkelijk te maken. Met als uiteindelijke doel dat 2FA ook echt wordt ingesteld", zegt Olivier Vermaas van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Volgens onderzoek naar het gebruik van 2FA onder ouderen is vooral onzekerheid een probleem. "Daardoor zochten ze ook niet uit hoe de installatie werkte. Uiteindelijk lieten ze de hele 2FA-installatie zelfs liever links liggen", zegt Joyce Croonen van gedragsbureau Duwtje. "Vanuit dat gegeven hebben we twee oplossingen bedacht, interventies, om het vertrouwen te laten toenemen, en daarmee de kans dat ze 2FA wél installeren. De eerste was een manier om als het ware ‘droog te oefenen’ met de installatie van 2FA. En bij de tweede vroegen de senioren een vertrouwd persoon uit hun omgeving om te helpen bij de installatie."

Eind november vindt de aftrap van de 2FA-campagne plaats. Daarbij zijn ook partijen zoals het Nationaal Ouderfonds en de DigiHulplijn betrokken. "Je moet nu eenmaal online mee kunnen blijven doen. Dat is tegenwoordig essentieel voor sociale contacten met familie en vrienden, maar óók om mee te draaien in de maatschappij, denk aan internetbankieren of het gebruik van DigiD", zegt Lennart van Vulpen van het Nationaal Ouderenfonds. "Ook 2FA installeren is zo’n dwingend ‘moetje’. Maar het is wel nodig!"