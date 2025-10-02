Kabinet nog steeds bezig met ontwikkeling van Rijksbrede chatapplicatie

Het kabinet is nog steeds van plan om een eigen Rijksbrede chatapplicatie te ontwikkelen, wat moet bijdragen aan het versterken van de digitale autonomie. Dat laat demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering in een brief over het mitigeren van digitale afhankelijkheden aan de Tweede Kamer weten.

"Het kabinet acht het van belang om risicovolle strategische afhankelijkheden te mitigeren. Daarin wordt ook een rol gezien voor de overheid", aldus Van Marum. "Het versterken van de digitale weerbaarheid en autonomie van de overheid vormt dan ook een van de prioriteiten in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie." Volgens de staatssecretaris neemt de overheid voor het versterken van de digitale autonomie al een aantal maatregelen.

"Het kabinet zet onder meer in op het stimuleren van open technologieën en standaarden. Zo is er een Mastodon server ingericht (social.overheid.nl) zodat overheden gebruik kunnen maken van deze interoperabele fediverse toepassing", laat Van Marum weten. "Daarnaast is het kabinet voornemens om een eigen Rijksbrede chatvoorziening te ontwikkelen en wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van een open source digitale werkomgeving van de toekomst."

Begin vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen om onderzoek te doen naar een speciale chatapp voor zakelijk contact door ambtenaren en ministers. Het kan dan gaan om een door de overheid te ontwikkelen chatapp of gebruik van een al bestaande app. Vorig jaar oktober liet de toenmalige staatssecretaris voor Digitalisering weten dat het Rijk had besloten tot het uitvoeren van een proof-of-concept van een eigen chatapp voor ministers en ambtenaren, om zo te kijken of dit een haalbaar idee is. Sindsdien bleef het stil rondom de chatapp.

Van Marum noemt ook het plan voor een soevereine overheidscloud en de herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, om onder meer beter te kunnen sturen op strategische autonomie bij aanbestedingen en het bieden van meer mogelijkheden om risico’s voor (nationale) veiligheid te beperken of uit te sluiten. Kort nadat de staatssecretaris zijn brief naar de Tweede Kamer stuurde kwam demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën met de aankondiging dat de Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen op Microsoft 365 overstappen.