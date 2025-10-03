Red Hat meldt inbraak op GitLab-omgeving en diefstal van data

Aanvallers zijn erin geslaagd om in te breken op een GitLab-omgeving van Red Hat en hebben daarbij data gestolen, mogelijk ook van klanten, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Eerder deze week claimden criminelen 570 gigabyte aan data uit 28.000 private GitHub-repositories van Red Hat te hebben gestolen. Het zou naast inloggegevens, vpn-profielen, CI/CD secrets, pipeline configuraties en infrastructure blueprints ook om Customer Engagement Reports (CERs) gaan, die gevoelige informatie over de omgevingen van klanten kunnen bevatten.

Red Hat laat nu in een blogposting weten dat er is ingebroken op een GitLab instance, waar Red Hat Consulting gebruik van maakt voor interne samenwerking. Het onderzoek is nog gaande, maar vaststaat dat de aanvallers gegevens hebben gekopieerd. De betreffende GitLab instance bevat "consulting engagement data", zoals projectspecificaties, code en interne communicatie over consultancydiensten.

Volgens Red Hat heeft de inbraak voor zover nu bekend geen gevolgen voor andere Red Hat services en producten, waaronder de software supply chain of het downloaden van Red Hat software via officiële kanalen. Red Hat zegt dat het klanten zal informeren van wie gegevens zijn gestolen. Hoe de inbraak mogelijk was laat Red Hat niet weten. Welk stelt het bedrijf aanvullende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen.