Minister verwacht dat boa's snel toegang tot rijbewijsregister krijgen

Demissionair minister Foort van Oosten van Justitie en Veiligheid verwacht dat boa's snel toegang tot het rijbewijsregister krijgen, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Volgens de bewindsman is de toegang nodig om de identiteit vast te kunnen stellen van personen die staande zijn gehouden. Wanneer een staande gehouden persoon zich wel wil identificeren maar dit niet kan, bijvoorbeeld omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich heeft, schakelt de boa op dit moment de hulp van de politie in om de identiteit vast te stellen. "Dit zorgt voor een aanzienlijke vertraging in het proces", aldus de minister.

"Om het mogelijk te maken dat een boa zelf de identiteit kan vaststellen en zo zijn taak adequaat kan uitvoeren, wordt toegang tot en het mogen gebruiken van het rijbewijzen- en kentekenregister gerealiseerd", gaat de bewindsman verder. Voor toegang tot het rijbewijzenregister wordt nu de onderliggende regelgeving aangepast en de technische toegang geregeld. Van Oosten verwacht dat boa's bij publieke organisaties vanaf volgend jaar januari toegang tot het rijbewijzenregister krijgen. Toegang voor boa's in dienst van een private werkgever zou halverwege 2026 moeten volgen.

Daarnaast wordt onderzocht of, en onder welke voorwaarden, toegang tot de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) en de Strafrechtketendatabank (SKDB) voor de boa mogelijk is. De minister merkt op dat boa's geen rechtstreekse toegang tot politiesystemen nodig hebben. "De boa heeft een vastomlijnde opsporingstaak en mag alleen beschikken over informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van die taak. Volledige toegang tot de Basisvoorziening Handhaving (BVH), waarin politiegegevens zijn opgeslagen, is daarom niet aan de orde." Afgebakende toegang voor de boa tot het BVH is volgens Van Oosten technisch niet te realiseren. Wel zal worden onderzocht hoe het delen van informatie tussen politie en boa's kan worden verbeterd.