Rijbewijs online verlengen moet vanaf 2027 in heel Nederland mogelijk zijn

Het zou vanaf 1 januari 2027 in heel Nederland mogelijk moeten zijn om het rijbewijs online te laten verlengen of uit te breiden naar een extra categorie. Een wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het zal ook mogelijk blijven om fysiek het rijbewijs te laten verlengen.

De Dienst Wegverkeer (RDW), dat het rijbewijsregister beheert, zal de digitale aanvragen afhandelen. De organisatie heeft al toegang tot de persoonsgegevens die voor de verlenging nodig zijn. Daarnaast beschikt de RDW over erkende fotografen die pasfoto's direct naar de RDW kunnen sturen, zo laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De eerste aanvraag van een rijbewijs moet fysiek blijven plaatsvinden in verband met de identificatie en registratie van de aanvrager in het rijbewijzenregister.

Tientallen gemeenten bieden inwoners, als onderdeel van een experiment, al de mogelijkheid om hun rijbewijs online te verlengen. Naast het in bezit hebben van een rijbewijs moet er een foto worden gemaakt bij een door de RDW erkende fotograaf. Vervolgens is de aanvraag te regelen met een actieve DigiD-app waarmee een eenmalige ID-check is uitgevoerd. Na het aanvragen moet het rijbewijs nog wel op het gemeentehuis worden opgehaald.

Het experiment met het online verlengen van het rijbewijs is al jaren geleden gestart. In 2019 startte de RDW een proef om dit via DigiD te doen. Begin 2021 maakte het toenmalige kabinet bekend dat het vanaf oktober 2024 mogelijk moest zijn om in heel Nederland het rijbewijs online te laten verlengen. Vorig jaar oktober verscheen echter alleen het concept-wetsvoorstel online waarop burgers en andere betrokkenen konden reageren.

Vandaag laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten dat het wetsvoorstel voor het online verlengen van rijbewijzen in heel Nederland naar de Raad van State wordt gestuurd. Het plan is om de wet op 1 januari 2027 in te laten gaan. In afwachting van de invoering van de wet heeft het kabinet besloten om het online verlengen van rijbewijzen in gemeenten die dit al doen te gedogen.