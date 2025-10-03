Japanse bierbrouwer Asahi platgelegd door ransomware-aanval

De Japanse bierbrouwer Asahi is platgelegd door een ransomware-aanval en weet niet wanneer systemen weer zijn hersteld. Daarnaast zijn er ook gegevens buitgemaakt. Doordat de systemen voor het bestellen en leveren zijn uitgevallen is de bierbrouwer inmiddels deels teruggevallen op het handmatig verwerken van bestellingen van en leveringen aan klanten.

Op 29 september maakte Asahi bekend dat de bedrijfsvoering door een cyberaanval was verstoord. Sinds de aanval was ook de productie bij tientallen brouwerijen in Japan stil komen te liggen. Verschillende supermarkten lieten daarop weten dat er een tekort aan Asahi-bier dreigt. Om wat voor soort cyberaanval het precies ging liet de Japanse bierbrouwer in eerste instantie niet weten. Vandaag is Asahi met een update gekomen waarin het meldt dat het om een ransomware-aanval gaat.

"Om verdere schade te voorkomen houden we specifieke details over de cyberaanval achter", zo laat het bedrijf verder weten. Wel bevestigt Asahi dat het om een ransomware-aanval gaat en de aanvallers ook data hebben buitgemaakt. Om wat voor soort gegevens het precies gaat wordt nog onderzocht. Verder meldt de bierbrouwer dat het geen externe e-mail kan ontvangen. Eerder was ook al bekendgemaakt dat de klantenservice onbereikbaar is.

Volgende week hoopt Asahi de klantenservice weer te herstellen. Wanneer alle systemen weer zijn hersteld kan de bierbrouwer niet zeggen. De verstoring als gevolg van de aanval is vooralsnog alleen beperkt tot Japan. Het bedrijf kan nog niet zeggen wat de financiële impact van de aanval is.