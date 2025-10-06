Nieuws
Sunweb waarschuwt klanten na lekken van persoonsgegevens voor phishing

maandag 6 oktober 2025, 09:40 door Redactie, 1 reacties

Sunweb heeft de persoonlijke gegevens van een onbekend aantal klanten gelekt, die vervolgens zijn gebruikt voor het uitvoeren van phishingaanvallen tegen deze klanten, zo heeft de reisorganisatie zelf bekendgemaakt. Bij de aanval op Sunweb wisten de aanvallers namen, e-mailadressen, telefoonnummers en boekingsinformatie, zoals reisdata en bestemmingen, te stelen.

Vervolgens hebben de aanvallers vanaf een gecompromitteerde mailserver van een niet nader genoemd ander bedrijf phishingmails naar getroffen klanten gestuurd. In de phishingmails werden klanten gevraagd om hun gegevens te bevestigen en een betaling te doen, anders zou hun vakantie worden geannuleerd. Hoe de aanvallers op het Sunweb-systeem konden inbreken is niet bekendgemaakt.

Sunweb zegt alle klanten met een actieve boeking op 1 oktober te hebben geïnformeerd. Verder ontvingen getroffen klanten op 3 oktober vervolgcommunicatie. Afsluitend stelt de reisorganisatie dat het getroffen systeem is afgesloten en er aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd. Wat die zijn is niet bekendgemaakt. Tevens is het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Op de eigen website heeft Sunweb ook een waarschuwing voor klanten geplaatst. "We zijn op de hoogte van phishing-e-mails die zich voordoen als boekingsbevestigingen van ons. Let op: wij vragen je nooit om boekingen te bevestigen via links in e-mails. Wij versturen alleen e-mails vanaf ons domein @sunweb.nl, @sunweb.com of @sunwebgroup.com."

Vandaag, 10:16 door Anoniem
Het houd niet op he, de 1 na de ander op het moment.
Ik ben vooral benieuwd of de AVG goed is opgevolgd, welke persoonlijke gegevens zijn het precies? Waren er teveel gegevens of te lang bewaarde gegevens?

Waarom wordt die andere partij niet nader genoemd? Waarom wordt niet bekend of deels bekend gemaakt welke beveiligingsmaatregelen dit dan zijn. Ik kan ook roepen dat ik alles super veilig heb opgeslagen en verwerk maar of dat daadwerkelijk zo is?
Dit gaat naar mijn idee zo enorm vaak fout omdat bedrijven gewoon voor een dubbeltje op de eerste rang willen zittten, zoveel mogelijk geld binnen harken in een zo kort mogelijke tijd en wat de risico's dan zijn boeit vaak niet totdat het mis gaat en zelfs dan boeit het ze vaak niet en komen ze er met een simpele sorry van af.

Tuurlijk is de grote schuldige in deze de kwaadwillende persoon die deze gegevens steelt en lekt maar waar is Sunweb allemaal nalatig in geweest? Worden er door een externe partij echt de juiste vragen gesteld of dit is gebeurt omdat er gewoon niet afdoende maatregelen zijn genomen in de hoop dat het gewoon goed zou gaan of konden zij er echt niets aan doen?
Aan dat laatste twijfel ik namelijk, zeker zodra een winstoogmerk in beeld komt wordt die afweging gewoon niet zo nauw genomen.
