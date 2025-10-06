Sunweb waarschuwt klanten na lekken van persoonsgegevens voor phishing

Sunweb heeft de persoonlijke gegevens van een onbekend aantal klanten gelekt, die vervolgens zijn gebruikt voor het uitvoeren van phishingaanvallen tegen deze klanten, zo heeft de reisorganisatie zelf bekendgemaakt. Bij de aanval op Sunweb wisten de aanvallers namen, e-mailadressen, telefoonnummers en boekingsinformatie, zoals reisdata en bestemmingen, te stelen.
Vervolgens hebben de aanvallers vanaf een gecompromitteerde mailserver van een niet nader genoemd ander bedrijf phishingmails naar getroffen klanten gestuurd. In de phishingmails werden klanten gevraagd om hun gegevens te bevestigen en een betaling te doen, anders zou hun vakantie worden geannuleerd. Hoe de aanvallers op het Sunweb-systeem konden inbreken is niet bekendgemaakt.
Sunweb zegt alle klanten met een actieve boeking op 1 oktober te hebben geïnformeerd. Verder ontvingen getroffen klanten op 3 oktober vervolgcommunicatie. Afsluitend stelt de reisorganisatie dat het getroffen systeem is afgesloten en er aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd. Wat die zijn is niet bekendgemaakt. Tevens is het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.
Op de eigen website heeft Sunweb ook een waarschuwing voor klanten geplaatst. "We zijn op de hoogte van phishing-e-mails die zich voordoen als boekingsbevestigingen van ons. Let op: wij vragen je nooit om boekingen te bevestigen via links in e-mails. Wij versturen alleen e-mails vanaf ons domein @sunweb.nl, @sunweb.com of @sunwebgroup.com."
