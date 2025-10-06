Productie Jaguar Land Rover nog weken verstoord als gevolg van cyberaanval

De productie bij autofabrikant Jaguar Land Rover (JLR) zal als gevolg van de recente cyberaanval nog weken verstoord zijn. Deze week verwacht JLR een deel van de productie te herstarten, die al sinds eind augustus platligt, zo meldt de BBC. De productie zal als eerste beginnen bij de fabriek in Wolverhampton, die de motoren voor Jaguar Land Rover maakt. Naar verwachting zal het nog weken duren voordat de productie weer volledig is hersteld.
Andere fabrieken zullen ook weer geleidelijk worden opgestart, aldus de Britse omroep. Om de autofabrikant te helpen kreeg het een lening van omgerekend 1,7 miljard euro waarvoor de Britse overheid garant staat. Het geld is onder andere bedoeld voor toeleveranciers, die al meer dan een maand geen of nauwelijks geld van JLR hebben ontvangen. De Britse metaalverwerker Genex zegt dat het als gevolg van geldgebrek, veroorzaakt door de problemen bij Jaguar Land Rover, achttien mensen heeft moeten ontslaan.
Het offline halen van systemen als gevolg van de cyberaanval heeft gevolgen voor het gehele bedrijf. Niet alleen de productie ligt stil, ook de verkoop en distributie van onderdelen. Naast de fabrieken in het Verenigd Koninkrijk zijn ook JLR-fabrieken in Slowakije, China en India door de situatie getroffen. De aanval op de autofabrikant is opgeëist door een groep criminelen die zichzelf Scattered Lapsus$ Hunters noemt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.