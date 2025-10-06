Nieuws
Productie Jaguar Land Rover nog weken verstoord als gevolg van cyberaanval

maandag 6 oktober 2025, 11:15 door Redactie, 3 reacties

De productie bij autofabrikant Jaguar Land Rover (JLR) zal als gevolg van de recente cyberaanval nog weken verstoord zijn. Deze week verwacht JLR een deel van de productie te herstarten, die al sinds eind augustus platligt, zo meldt de BBC. De productie zal als eerste beginnen bij de fabriek in Wolverhampton, die de motoren voor Jaguar Land Rover maakt. Naar verwachting zal het nog weken duren voordat de productie weer volledig is hersteld.

Andere fabrieken zullen ook weer geleidelijk worden opgestart, aldus de Britse omroep. Om de autofabrikant te helpen kreeg het een lening van omgerekend 1,7 miljard euro waarvoor de Britse overheid garant staat. Het geld is onder andere bedoeld voor toeleveranciers, die al meer dan een maand geen of nauwelijks geld van JLR hebben ontvangen. De Britse metaalverwerker Genex zegt dat het als gevolg van geldgebrek, veroorzaakt door de problemen bij Jaguar Land Rover, achttien mensen heeft moeten ontslaan.

Het offline halen van systemen als gevolg van de cyberaanval heeft gevolgen voor het gehele bedrijf. Niet alleen de productie ligt stil, ook de verkoop en distributie van onderdelen. Naast de fabrieken in het Verenigd Koninkrijk zijn ook JLR-fabrieken in Slowakije, China en India door de situatie getroffen. De aanval op de autofabrikant is opgeëist door een groep criminelen die zichzelf Scattered Lapsus$ Hunters noemt.

Vandaag, 11:29 door Anoniem
Heel vervelend allemaal voor Jaguar en zijn medewerkers maar nu gaat het om auto's he, we gaan nog niet direct dood aan de gevolgen. Maar dit gaat ook gebeuren op andere onderdelen.
Als hier in Nederland instellingen worden gehackt en platgelegd, hebben wij morgen geen drinkwater meer of worden distributiecentra lam gelegd en is voedsel niet meer of niet meer voldoende voorradig met alle gevolgen van dien.

Weinig mensen lijken zich te beseffen waar wij nu staan door al het digidrammen de afgelopen jaren zonder goed alternatief in geval van uitval. Ik hoop op het beste maar ik zie nu al zo vaak gebeuren dat het totaal mis gaat, dat het ook totaal mis gaat straks.
Vandaag, 11:33 door Anoniem
En nog valt het kwartje niet, …
Vandaag, 11:57 door _R0N_
Door Anoniem: En nog valt het kwartje niet, …


Welk kwartje? Dat de mens de zwakste schakel is? Dat is algemeen bekend.

Het is geen Ransomware attack maar informatie is gelekt waardoor ze zich genoodzaakt voelde de servers offline te halen.
Als ze niet hadden gezien dat er data gelekt werd op het Darkweb hadden ze waarschijnlijk niet gemerkt dat er een hack plaatsvond.

https://www.jpost.com/business-and-innovation/article-869551
