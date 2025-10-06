Productie Jaguar Land Rover nog weken verstoord als gevolg van cyberaanval

De productie bij autofabrikant Jaguar Land Rover (JLR) zal als gevolg van de recente cyberaanval nog weken verstoord zijn. Deze week verwacht JLR een deel van de productie te herstarten, die al sinds eind augustus platligt, zo meldt de BBC. De productie zal als eerste beginnen bij de fabriek in Wolverhampton, die de motoren voor Jaguar Land Rover maakt. Naar verwachting zal het nog weken duren voordat de productie weer volledig is hersteld.

Andere fabrieken zullen ook weer geleidelijk worden opgestart, aldus de Britse omroep. Om de autofabrikant te helpen kreeg het een lening van omgerekend 1,7 miljard euro waarvoor de Britse overheid garant staat. Het geld is onder andere bedoeld voor toeleveranciers, die al meer dan een maand geen of nauwelijks geld van JLR hebben ontvangen. De Britse metaalverwerker Genex zegt dat het als gevolg van geldgebrek, veroorzaakt door de problemen bij Jaguar Land Rover, achttien mensen heeft moeten ontslaan.

Het offline halen van systemen als gevolg van de cyberaanval heeft gevolgen voor het gehele bedrijf. Niet alleen de productie ligt stil, ook de verkoop en distributie van onderdelen. Naast de fabrieken in het Verenigd Koninkrijk zijn ook JLR-fabrieken in Slowakije, China en India door de situatie getroffen. De aanval op de autofabrikant is opgeëist door een groep criminelen die zichzelf Scattered Lapsus$ Hunters noemt.