Japanse bierbrouwer Asahi hervat productie na ransomware-aanval

De Japanse bierbrouwer Asahi heeft een deel van de productie hervat nadat die wegens een ransomware-aanval stil was komen te liggen. Zes bierbrouwerijen zijn weer herstart, zo meldt Bloomberg. Eind september liet Asahi weten dat het was getroffen door een cyberaanval, waarvan het laster bevestigde dat het om een ransomware-aanval ging. Vanwege de aanval kwamen de productie en distributie stil te liggen, waardoor Japanse supermarkten een tekort aan Asahi-bier vreesden.
Asahi liet eerder al weten dat de meeste van de dertig bierbrouwerijen de productie hadden gestopt. Hoeveel daarvan door de ransomware-aanval zijn getroffen werd niet bekendgemaakt. Vandaag laat Asahi weten dat de bierproductie in zes brouwerijen is hervat. De oorzaak van de ransomware-aanval wordt nog onderzocht. Ook is de financiële impact van de aanval op het bedrijf nog niet bekend. Een deel van de systemen is nog altijd uitgeschakeld, wat impact op de bedrijfsvoering heeft. Zo worden bestellingen handmatig verwerkt. De aandelenkoers van Asahi daalde vorige week met zeven procent. De Japanse bierbrouwer kan nog niet zeggen wanneer alle systemen weer zijn hersteld.
