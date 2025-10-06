Slachtoffers van datalek ParkMobile krijgen parkeertegoed van 1 dollar

Amerikaanse slachtoffers van het datalek bij parkeer-app ParkMobile krijgen als onderdeel van een schikking een parkeertegoed van 1 dollar, dat bij vier keer parkeren moet worden gebruikt. Slachtoffers reageren boos en noemen het bedrag bespottelijk en beledigend. In 2021 wisten criminelen de persoonlijke gegevens van 21 miljoen ParkMobile-klanten te stelen, die vervolgens op internet werden aangeboden. Het ging om e-mailadressen, geboortedatums, telefoonnummers, kentekennummers, gesalte en met bcrypt gehashte wachtwoorden en in sommige gevallen ook adresgegevens.

Slachtoffers van het datalek besloten in de Verenigde Staten een massaclaim te starten, waar eerder dit jaar een schikking uit voortkwam. Als onderdeel van de schikking konden slachtoffers kiezen uit een cash bedrag van maximaal 25 dollar. Hiervoor moest er voor 5 maart een claim worden ingediend. Daarna zou het beschikbare schikkingsbedrag onder indieners worden verdeeld, met een maximum van 25 dollar per slachtoffer. Hoeveel slachtoffers hier gebruik van hebben gemaakt is onbekend.

Voor slachtoffers die niet op tijd reageerden is er een digitaal tegoed van 1 dollar per slachtoffer. Het tegoed is voor één jaar geldig en moet bij vier keer parkeren worden gebruikt. De e-mail waarin ParkMobile het bedrag deze en vorige week aankondigde zorgde voor boze reacties op X, Reddit en internet. Veel mensen noemen het bedrag, waar ook nog allerlei voorwaarden aan kleven, bespottelijk en beledigend. In een reactie daarop stelt ParkMobile dat slachtoffers ook voor een contante betaling hadden kunnen kiezen. De advocaten van de klagers hebben een bedrag van 7,2 miljoen dollar ontvangen.