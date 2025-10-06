WhatsApp-gebruikers doelwit van malware die zichzelf verspreidt

WhatsApp-gebruikers zijn het doelwit van malware die zichzelf verspreidt, zo waarschuwt antivirusbedrijf Trend Micro. Bij de aanvallen wordt gebruik gemaakt van gecompromitteerde WhatsApp-accounts, waarbij naar alle contacten van de betreffende accounts een malafide ZIP-bestand wordt gestuurd. Daarnaast krijgen gebruikers de instructie om het bestand op de desktop te openen.
Het ZIP-bestand bevat een LNK-bestand dat de uiteindelijke malware op het systeem downloadt. Het gaat om infostealer-malware die inloggegevens van allerlei applicaties steelt. In dit specifieke geval heeft de malware het vooral voorzien op inloggegevens voor cryptobeurzen en verschillende banken. Hiervoor plaatst de malware phishingvensters boven het echte inlogvenster van websites waar slachtoffers op inloggen. Ook kan de malware toetsaanslagen opslaan. Daarnaast controleert de malware of WhatsApp Web op de besmette machine actief is.
Zodra de malware dit detecteert wordt het malafide ZIP-bestand automatisch via WhatsApp Web naar alle contacten van de gecompromitteerde gebruiker verstuurd, waardoor de malware zichzelf snel kan verspreiden, aldus de onderzoekers. "Deze geautomatiseerde verspreiding zorgt voor veel spamberichten en leidt vaak tot het blokkeren of bannen van accounts vanwege het overtreden van de voorwaarden van WhatsApp." De aanvallen zijn vooral gericht op Braziliaanse gebruikers.
