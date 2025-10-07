FBI roept Oracle EBS-klanten op om noodpatch meteen te installeren

De FBI heeft organisaties die van Oracle E-Business Suite (EBS) gebruikmaken opgeroepen om een zaterdag uitgebrachte noodpatch meteen te installeren. "Dit is een "stop-wat-je-aan-het-doen-bent en patch meteen" kwetsbaarheid", zegt Brett Leatherman, assistant director van de cyberdivisie van de FBI. Criminelen hebben al van het beveiligingslek misbruik gemaakt om gevoelige data bij organisaties te stelen, om hen daar vervolgens mee af te persen.

Oracle E-Business Suite is software voor Enterprise Resource Planning (ERP) en kan allerlei gevoelige gegevens bevatten. Volgens Leatherman lopen EBS-omgevingen die vanaf het internet toegankelijk zijn het risico om volledig te worden gecompromitteerd. Nu details over de kwetsbaarheid openbaar zijn geworden is het de verwachting dat ook andere criminelen er misbruik van zullen maken.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt dat er exploitcode in omloop is waarmee het beveiligingslek is te misbruiken. "Het NCSC verwacht binnenkort een toename in scanverkeer en pogingen tot misbruik waar te nemem, en adviseert de beveiligingsmaatregelen zo spoedig mogelijk in te zetten", aldus de overheidsinstantie. Die adviseert organisaties om naast het installeren van de beveiligingsupdate ook de netwerklogs op verschillende indicatoren te controleren.

"Oracle EBS blijft voor grote ondernemingen en publieke sector-omgevingen een belangrijk ERP-systeem, wat inhoudt dat aanvallers alle reden hebben om hier snel misbruik van te maken", aldus Leatherman. Securitybedrijf watchTowr analyseerde proof-of-concept exploitcode die op internet rondgaat en de onderliggende kwetsbaarheid.