Kamer wil opheldering over overstap van Belastingdienst naar Microsoft 365

Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het demissionaire kabinet over de overstap van de Belastingdienst naar Microsoft 365. Onlangs maakte demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën bekend dat de Belastingdienst, de Douane en de Dienst Toeslagen overstappen naar de 365-dienst van Microsoft. Er werd onder andere door de bewindsman gesteld dat er geen alternatieven beschikbaar waren en er daarom was besloten naar Microsoft te migreren. Aanleiding voor GroenLinks-PvdA en Nieuw Sociaal Contract (NSC) om Kamervragen te stellen.

"Acht u het onafhankelijk en onomstotelijk bewezen dat er geen Europese oplossing voor de Belastingdienst beschikbaar is? Uit welke onafhankelijke onderbouwing blijkt dit?", vragen Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) aan Heijnen. De staatssecretaris moet ook duidelijk maken hoeveel en welke Europese alternatieven er zijn onderzocht en waarom deze ontoereikend waren. Daarbij vragen Kathmann en Six Dijkstra ook om de documentatie waaruit blijkt dat deze alternatieven niet aan de gestelde eisen voldoen.

Heijnen liet ook weten dat er een exitstrategie was opgesteld om met Microsofts dienst te kunnen stoppen. "Kunt u de gekozen exitstrategie met de Kamer delen? Is negen maanden om over te stappen van de Microsoft 365-omgeving snel genoeg in het geval van een acute stopzetting van de dienstverlening door de leverancier?", willen de Kamerleden verder weten. Die vragen ook of de staatssecretaris zich ervan bewust is dat Amerikaanse bedrijven die gegevens op Europees grondgebied stallen, alsnog moeten voldoen aan surveillanceverplichtingen die volgen vanuit nationale wetgeving, zoals de CLOUD Act en de Foreign Intelligence Surveillance Act.

Heijnen moet ook laten weten op welke termijn een migratie naar Europese alternatieven voor Microsoft 365 mogelijk is en of de bewindsman zich inzet om dit te realiseren. "Waarom bent u slechts voornemens om te migreren naar Europese alternatieven als zij op een vergelijkbaar niveau zitten als Microsoft, als u het belang van digitale autonomie en nationale veiligheid onderschrijft?", vragen de Kamerleden aanvullend.

Kathmann en Six Dijkstra willen verder weten of het migreren van maildiensten naar Microsoft een reden is om bepaalde informatie niet binnen de werkomgeving van de Belastingdienst te bespreken, communiceren, of op te slaan. Ook vragen ze of Heijnen duidelijk kan maken welke delen van het werkproces in de Amerikaanse cloud komen te staan, en of het ook gaat om ‘rulings’ van de Belastingdienst, die gevoelige informatie over belastingheffing bevatten. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.