Europese mkb-bedrijven vrezen economische gevolgen van chatcontrole

Europese mkb-bedrijven zijn bang dat de invoering van chatcontrole, waarbij chatberichten van burgers worden gecontroleerd, grote economische gevolgen zal hebben. Mocht Europa chatcontrole invoeren, zal dit een zegening voor Amerikaanse en Chinese bedrijven zijn, aldus allerlei bedrijven en brancheorganisaties in een open brief. Daarnaast zullen er kleine en middelgrootte Europese bedrijven zijn die niet aan de verplichtingen kunnen voldoen, waardoor ze noodgewongen de Europese markt zullen moeten verlaten, zo laten de briefschrijvers verder weten.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten, hostingproviders en andere platforms verplicht worden om alle berichten en content van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Volgende week woensdag zullen de lidstaten over een voorstel van EU-voorzitter Denemarken stemmen. Mocht het voorstel worden aangenomen kunnen de onderhandelingen tussen de EU-lidstaten, Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden. Europese mkb-bedrijven roepen Brussel op om van het plan af te zien.

Vertrouwen is volgens de mkb-bedrijven het belangrijkste competitieve voordeel dat Europese bedrijven hebben. De plannen van Brussel zou de "privacy-first" diensten van Europese bedrijven ondermijnen en een competitief voordeel voor Amerikaanse bedrijven zijn. De Amerikaanse regering verbiedt bedrijven om hun encryptie te verzwakken, ook als Europese wetgeving dit verplicht De mkb-bedrijven waarschuwen dat chatcontrole een zegening voor Amerikaanse en Chinese bedrijven is, aangezien het ervoor zorgt dat Europa het enige competitieve voordeel dat het heeft weggooit en de deuren nog verder openzet voor Big Tech.

Daarnaast zal de invoering van chatcontrole kleine en middelgrootte Europese techbedrijven financieel hard raken. "In tegenstelling tot grote bedrijven heeft het mkb niet de financiële en technische middelen om ingrijpende surveillancemechanismes te ontwikkelen en beheren, wat inhoudt dat compliance grote kosten met zich meebrengt of bedrijven dwingt de markt te verlaten." Daarnaast zou chatcontrole de "core value proposition" van veel Europese techbedrijven ondermijnen, die zich nu nog kunnen onderscheiden op het gebied van databescherming en privacy.

"Dit zal Europese innovatie verstikken en de dominantie van buitenlandse providers versterken. In plaats van het bouwen van een levendig onafhankelijk digitaal ecosysteem, riskeert Europa dat het met wetgeving zijn eigen bedrijven de markt uit drukt", aldus de open brief. Die roepen op tot het verwerpen van het Deense voorstel. De brief is onder andere ondertekend door de European Digital SME Alliance, die 45.000 Europese mkb-bedrijven vertegenwoordigt, en bedrijven waaronder Element, Murena, Nextcloud, Proton, Startmail, Surfshark, Threema en Tuta Mail.