Britse politie houdt tieners aan voor ransomware-aanval op kinderopvangketen

De Britse politie heeft twee 17-jarige jongens aangehouden voor de ransomware-aanval op de internationale kinderopvangketen Kido, dat locaties heeft in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, India en China. Bij de aanval werden foto's, namen en adresgegevens van achtduizend kinderen buitgemaakt. Daarnaast wisten de aanvallers ook informatie over de ouders van de kinderen te stelen, alsmede vertrouwelijke notities.

Als bewijs publiceerden de aanvallers op hun eigen website de foto's van een aantal kinderen. Als Kido het gevraagde losgeld niet zou betalen dreigden de criminelen de overige gestolen data openbaar te maken. De aanvallers belden ook ouders van kinderen, om zo de druk op Kido op te voeren om het losgeld te betalen. Tevens werden van meer kinderen de foto's en gegevens gepubliceerd.

Na berichtgeving over de ransomware-aanval besloten de aanvallers de foto's op hun website te blurren. Op 2 oktober werden alle foto's en andere gegevens van de website verwijderd. De aanvallers claimden dat de bestanden van alle achtduizend kinderen weg waren, zo meldt de BBC. De Metropolitan Police laat weten dat het twee 17-jarige jongens in verband met de ransomware-aanval heeft aangehouden. Verdere details zijn niet gegeven, behalve dat het onderzoek nog gaande is.