Gemeente Rijswijk waarschuwt voor malafide qr-codes op parkeerautomaten

De gemeente Rijswijk waarschuwt voor stickers met malafide qr-codes op parkeerautomaten en roept op die niet te scannen. Eind september werd in Brussel een man aangehouden die honderden van dergelijke stickers op parkeerautomaten plakte. "Met nep qr-codes proberen criminelen hier soms uw persoonlijke gegevens, of betaalgegevens te achterhalen. U denkt dan dat u betaalt om te parkeren, maar in werkelijkheid misbruiken de oplichters uw gegevens. De gemeente gebruikt geen qr-codes voor betaald parkeren", aldus de waarschuwing van de gemeente Rijswijk.

Vorige maand waarschuwde de gemeente Den Haag voor malafide qr-codes op parkeerautomaten en oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Stickers met de qr-codes werden op diverse parkeerautomaten in de Hofstad aangetroffen. Via de stickers proberen kwaadwillenden geld en bankgegevens van parkeerders te stelen. Ook de gemeenten Vlissingen, Veere, Rotterdam, Alphen aan den Rijn, Maastricht en Amsterdam waarschuwen voor malafide qr-codes op parkeerautomaten.

Eind september wist de politie in Brussel een man aan te houden die met een elektrische step op honderden parkeerautomaten stickers met malafide qr-codes plaatste. De man had toen hij werd aangehouden honderdzestig stickers bij zich met daarop de tekst "Scan to pay" en een qr-code. In een woning waar de man verbleef werden vijf printers aangetroffen en een grote hoeveelheid stickervellen.