Gemeente Rijswijk waarschuwt voor malafide qr-codes op parkeerautomaten

De gemeente Rijswijk waarschuwt voor stickers met malafide qr-codes op parkeerautomaten en roept op die niet te scannen. Eind september werd in Brussel een man aangehouden die honderden van dergelijke stickers op parkeerautomaten plakte. "Met nep qr-codes proberen criminelen hier soms uw persoonlijke gegevens, of betaalgegevens te achterhalen. U denkt dan dat u betaalt om te parkeren, maar in werkelijkheid misbruiken de oplichters uw gegevens. De gemeente gebruikt geen qr-codes voor betaald parkeren", aldus de waarschuwing van de gemeente Rijswijk.
Vorige maand waarschuwde de gemeente Den Haag voor malafide qr-codes op parkeerautomaten en oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Stickers met de qr-codes werden op diverse parkeerautomaten in de Hofstad aangetroffen. Via de stickers proberen kwaadwillenden geld en bankgegevens van parkeerders te stelen. Ook de gemeenten Vlissingen, Veere, Rotterdam, Alphen aan den Rijn, Maastricht en Amsterdam waarschuwen voor malafide qr-codes op parkeerautomaten.
Eind september wist de politie in Brussel een man aan te houden die met een elektrische step op honderden parkeerautomaten stickers met malafide qr-codes plaatste. De man had toen hij werd aangehouden honderdzestig stickers bij zich met daarop de tekst "Scan to pay" en een qr-code. In een woning waar de man verbleef werden vijf printers aangetroffen en een grote hoeveelheid stickervellen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.