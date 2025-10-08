Belgische bankenkoepel lanceert fysiek bordspel tegen online fraude

De Belgische bankenkoepel Febelfin heeft een fysiek bordspel tegen online fraude gelanceerd. Volgens Febelfin moet het gratis bordspel jongeren spelenderwijs bewust maakt van de gevaren van online oplichting. Zo worden verschillende vormen van online fraude genoemd, hoe verdachte situaties zijn te herkennen en hoe jongeren zich door middel van goede cyberhygiëne kunnen beschermen.
Febelfin stelt dat 23 procent van de jongeren niet weet wat phishing is en dat bijna de helft onbekend is met het fenomeen geldezel. Leerkrachten en organisaties kunnen het bordspel, met de naam "Hacker Hotline 2.0", bij Febelfin aanvragen. Daarnaast zal het spel ook gratis uitgedeeld worden op verschillende leerkrachtenbeurzen. Het bordspel wordt ondersteund door lesmateriaal rond online fraude en geldezels.
