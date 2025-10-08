'EU-parlement ontvangt miljoenen e-mails van campagne tegen chatcontrole'

Het Europees Parlement heeft van een campagne tegen chatcontrole miljoenen e-mails ontvangen, zo vermoedt de bedenker van Fightchatcontrol.eu. De website werd opgezet door een Deense programmeur en laat gebruikers eenvoudig e-mails naar Europarlementariërs sturen. De website biedt gebruikers een template e-mail waarin de zorgen over chatcontrole worden geuit. Vervolgens kan er gekozen worden naar welke Europarlementariërs de e-mail moet. Het versturen van de e-mail gebeurt via de e-mailclient van de gebruiker zelf, maar de campagnesite biedt een knop om dit met één muisklik te doen.

Een Zweedse Europarlementariër laat tegenover Politico weten dat ze dagelijks honderden van dergelijke e-mails ontvangt. Ook drie diplomaten verklaren tegenover het medium dat ze een groot aantal van de berichten hebben ontvangen. Volgens de Deense programmeur hebben bijna 2,5 miljoen mensen zijn website bezocht en is die naar schatting gebruikt om miljoenen e-mails te versturen. Omdat de website zelf geen e-mails verstuurd is een exact cijfer niet te geven.

Een anonieme EU-diplomaat stelt tegenover Politico dat sommige EU-lidstaten, mede vanwege Fightchatcontrol.eu, aarzelen om het voorstel voor de invoering van chatcontrole van EU-voorzitter Denemarken te steunen. "Er is een duidelijk verband." Volgens de Europese digitale burgerrechtenbeweging EDRi lijkt het erop dat de campagne van de Deense programmeur het onderwerp hoog op de agenda in de EU-lidstaten heeft gezet, waar er voorheen weinig tot geen publiek debat was. Denemarken is van plan om de EU-lidstaten op 14 oktober over het voorstel te laten stemmen. Mocht het worden aangenomen zullen er onderhandelingen met de Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden.