Firewall-configuratie gestolen van alle SonicWall-klanten met cloudback-up

Aanvallers hebben de firewall-configuratie van alle SonicWall-klanten gestolen die gebruikmaken van een cloudback-up. De gestolen firewall-bestanden bevatten versleutelde inloggegevens en configuratiegegevens en kunnen aanvallers helpen bij verdere gerichte aanvallen. Firewalls van SonicWall beschikken over een optie waardoor het mogelijk is om cloudback-ups van configuratiebestanden te maken. Deze bestanden bevatten zoals gezegd allerlei gevoelige informatie met betrekking tot de firewall.

SonicWall meldde vorige maand dat aanvallers via bruteforce-aanvallen toegang tot de back-ups van minder dan vijf procent van de firewall-klanten hadden gekregen. Een exact aantal getroffen klanten werd toen niet genoemd. In een update over het incident laat SonicWall nu weten dat van alle klanten die van de cloudback-up gebruikmaken de firewall-bestanden zijn gestolen. Daarnaast is de tekst over de bruteforce-aanvallen verwijderd. Er wordt nu alleen gesproken over een "cloud backup security incident". Verdere details zijn niet gegeven.

SonicWall roept klanten op om op de MySonicWall portal in te loggen en te kijken of hun firewalls risico lopen. Daarnaast zijn er voor getroffen klanten verschillende aanbevelingen gepubliceerd. Ook zegt SonicWall dat het bezig is om alle getroffen klanten te waarschuwen en het aanvullende "security hardening" maatregelen heeft doorgevoerd. Wat die inhouden is niet bekendgemaakt.