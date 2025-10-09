Australische overheid lekt persoonlijke gegevens burgers via ChatGPT

Een Australische overheidsinstantie heeft de persoonlijke gegevens van burgers gelekt nadat een Excel-document met de data tegen de regels in naar ChatGPT werd geupload. De Reconstruction Authority van New South Wales biedt een programma waarbij de overheid woningen van burgers terugkoopt in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen, of bijdraagt aan de kosten om ze tegen overstromingen bestand te maken.

Een externe partij die door de overheidsinstantie was ingeschakeld uploadde afgelopen maart een Excel-document met tien kolommen en 12.000 rijen, waaronder persoonlijke informatie van burgers, naar ChatGPT. Iets wat niet door de Reconstruction Authority was toegestaan. Elke regel uit het Excel-document wordt nu op deze aanwezigheid van persoonsgegevens gecontroleerd, maar de overheidsinstantie laat weten dat de gegevens van mogelijk drieduizend mensen met de AI-chatbot zijn gedeeld.

Het onderzoek is nog gaande, maar vaststaat dat het in ieder geval gaat om namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, persoonlijke informatie en gezondheidsinformatie. Alle getroffen burgers worden de komende week ingelicht. Het datalek is inmiddels ook bij de Australische privacytoezichthouder gerapporteerd. Het onderzoek zou de komende dagen moeten worden afgerond, zodat meer duidelijk wordt over de omvang.

Daarnaast laat de autoriteit weten dat het interne systemen en processen heeft herzien en aangescherpt, en medewerkers duidelijke instructies hebben gekregen over het gebruik van niet-toegestane AI-platforms. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om toekomstige uploads van persoonlijke informatie naar ChatGPT en andere AI-platforms te stoppen.