Australische overheid lekt persoonlijke gegevens burgers via ChatGPT

Een Australische overheidsinstantie heeft de persoonlijke gegevens van burgers gelekt nadat een Excel-document met de data tegen de regels in naar ChatGPT werd geupload. De Reconstruction Authority van New South Wales biedt een programma waarbij de overheid woningen van burgers terugkoopt in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen, of bijdraagt aan de kosten om ze tegen overstromingen bestand te maken.
Een externe partij die door de overheidsinstantie was ingeschakeld uploadde afgelopen maart een Excel-document met tien kolommen en 12.000 rijen, waaronder persoonlijke informatie van burgers, naar ChatGPT. Iets wat niet door de Reconstruction Authority was toegestaan. Elke regel uit het Excel-document wordt nu op deze aanwezigheid van persoonsgegevens gecontroleerd, maar de overheidsinstantie laat weten dat de gegevens van mogelijk drieduizend mensen met de AI-chatbot zijn gedeeld.
Het onderzoek is nog gaande, maar vaststaat dat het in ieder geval gaat om namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, persoonlijke informatie en gezondheidsinformatie. Alle getroffen burgers worden de komende week ingelicht. Het datalek is inmiddels ook bij de Australische privacytoezichthouder gerapporteerd. Het onderzoek zou de komende dagen moeten worden afgerond, zodat meer duidelijk wordt over de omvang.
Daarnaast laat de autoriteit weten dat het interne systemen en processen heeft herzien en aangescherpt, en medewerkers duidelijke instructies hebben gekregen over het gebruik van niet-toegestane AI-platforms. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om toekomstige uploads van persoonlijke informatie naar ChatGPT en andere AI-platforms te stoppen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.