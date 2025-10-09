Google: Oracle EBS-lek gebruikt voor grootschalige afpersingscampagne

Een kritieke kwetsbaarheid in Oracle E-Business Suite (EBS) is sinds 9 augustus misbruikt voor een grootschalige afpersingscampagne door criminelen, zo laat Google in een analyse weten. Oracle kwam op 4 oktober met een noodpatch voor het beveiligingslek. Honderden EBS-servers zijn mogelijk nog altijd kwetsbaar, aldus The Shadowserver Foundation.

Oracle E-Business Suite is software voor Enterprise Resource Planning (ERP) en kan allerlei vertrouwelijke gegevens van organisaties en hun klanten bevatten. Via het beveiligingslek (CVE-2025-61882) kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand code op het EBS-systeem uitvoeren. Criminelen hebben het lek de afgelopen maanden gebruikt om allerlei data van EBS-servers te stelen. Getroffen organisaties ontvingen onlangs een e-mail van de criminelen. Die dreigen de gestolen data openbaar te maken tenzij er losgeld wordt betaald.

Google stelt dat het eerste misbruik van de kwetsbaarheid teruggaat tot 9 augustus. Eerder kwam ook securitybedrijf CrowdStrike met een zelfde datum. In de analyse geeft Google verschillende Indicators of Compromise (IoC's) waarmee organisaties kunnen controleren of hun EBS-servers zijn gecompromitteerd. De FBI riep organisaties onlangs al op om het lek meteen te patchen. The Shadowserver Foundation deed een scan naar online toegankelijk Oracle EBS-servers en ontdekte zo'n zevenhonderd servers die mogelijk nog niet zijn gepatcht. Het grootste deel daarvan bevindt zich in de Verenigde Staten, China, India en Duitsland.