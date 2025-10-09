Ziekenhuis ontslaat medewerkers wegens ongeoorloofd inzien patiëntendossiers

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft twee medewerkers ontslagen die elfhonderd patiëntendossiers ongeoorloofd inzagen. Het tweetal had geen behandelrelatie met de betreffende patiënten. Het ziekenhuis zegt dat de incidenten aan het licht kwamen na controles op inzage in het elektronisch patiëntendossier. De twee medewerkers verklaarden dat ze uit nieuwsgierigheid de patiëntendossiers hadden bekeken.

"Dit is ernstig en past niet bij goede patiëntenzorg", zegt bestuursvoorzitter Nicole Stolk van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. "Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn bij ons. Wie in een patiëntendossier kijkt zonder behandelrelatie, tast dat vertrouwen aan. Dat is niet acceptabel en dat wisten de betrokkenen ook."

Het ziekenhuis geeft aan dat het al jaren controleert wie wanneer toegang heeft tot patiëntdossiers, maar heeft besloten om de controles verder aan te scherpen. Tevens is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Alle gedupeerde patiënten zijn volgens het ziekenhuis inmiddels per brief ingelicht.