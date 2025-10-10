Volendams ict-bedrijf via beveiligingslek in server getroffen door ransomware

Een ict-bedrijf uit Volendam is eerder deze week getroffen door een ransomware-aanval, waarbij er gebruik werd gemaakt van een niet nader genoemde kwetsbaarheid in een server. Bij de aanval kregen de aanvallers ook toegang tot gegevens van klanten van het ict-bedrijf. Dat laat NH Nieuws weten. "De hackers wisten een gaatje in een stukje software op de server bij gegevens van onze klanten te komen [sic]", zo laat het ict-bedrijf weten.

Vervolgens werden gegevens van klanten versleuteld. "Op 7 Oktober heeft er een beveiligingsincident plaatsgevonden. Het onderzoek hiernaar is in volle gang. Door deze situatie zijn wij momenteel beperkt bereikbaar", zo meldt het bedrijf op de eigen website. Vanwege de aanval moest het ict-bedrijf sommige servers van klanten opnieuw installeren. Bij anderen worden back-ups gecontroleerd. Het aantal getroffen klanten is nog niet bekend.

Het ict-bedrijf laat weten dat geen van de klanten het door de aanvallers gevraagde losgeld heeft bedrijf. De herstelwerkzaamheden zijn nog gaande. "Voor een aantal is het al opgelost, voor anderen zijn we nog druk bezig", aldus het ict-bedrijf. Dat heeft ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte bij de politie.