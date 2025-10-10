EU-ministers ondertekenen verklaring voor online leeftijdsverificatie

Europese ministers hebben vandaag tijdens de informele Telecomraad de "Jutland-verklaring" ondertekend, die onder ander pleit voor het invoeren van online leeftijdsverificatie. Volgens de verklaring, en de ministers die hem ondertekenden, moet leeftijdsverificatie kinderen op internet beschermen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar schadelijke praktijken van digitale diensten en platforms, zoals een verslavend ontwerp en het gebruik van dark patterns.

"De ministeriële verklaring stelt een ambitieuze politieke richting vast voor het beschermen van kinderen en jonge mensen op internet, vooruitlopend op initiatieven van de Europese Commissie. De verklaring onderstreept de noodzaak voor een duidelijke Europese juridische verplichting voor social media om effectieve en privacyveilige leeftijdsverificatie te implementeren", aldus een persbericht van de Deense autoriteiten (pdf).

"Als er grote risico’s zijn voor kinderen, kan leeftijdsverificatie helpen om hen te beschermen. Dat moet wel op een betrouwbare, veilige en privacy vriendelijke manier gebeuren. Omdat dit een ingrijpende maatregel is, moet deze altijd proportioneel zijn", zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken over de verklaring weten. De verklaring werd niet ondertekend door België en Estland. België laat tegenover Euractiv weten dat het wel de doelen van de verklaring steunt. Estland verklaart dat het kritisch wil nadenken over een "toegangsverbod" voor social media en heeft ook vragen over maatregelen die een privacyrisico vormen en tot sociale uitsluiting kunnen leiden.

Cyprus

Volgend jaar januari wordt Cyprus voor zes maanden de nieuwe EU-voorzitter. Het land laat weten dat het online kinderbescherming als een zeer belangrijke zaak ziet. De Cypriotische minister van Digitale Zaken kondigde aan dat het land zich aansluit bij een Europees project voor online leeftijdsverificatie. Ook Denemarken en Griekenland nemen hier deel aan. "Dit is een belangrijk project van de Commissie om een veilige interoperabele oplossing te ontwikkelen zodat we de leeftijd van internetgebruikers verifiëren."