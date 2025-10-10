Nieuws
EU-ministers ondertekenen verklaring voor online leeftijdsverificatie

vrijdag 10 oktober 2025, 15:24 door Redactie, 6 reacties

Europese ministers hebben vandaag tijdens de informele Telecomraad de "Jutland-verklaring" ondertekend, die onder ander pleit voor het invoeren van online leeftijdsverificatie. Volgens de verklaring, en de ministers die hem ondertekenden, moet leeftijdsverificatie kinderen op internet beschermen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar schadelijke praktijken van digitale diensten en platforms, zoals een verslavend ontwerp en het gebruik van dark patterns.

"De ministeriële verklaring stelt een ambitieuze politieke richting vast voor het beschermen van kinderen en jonge mensen op internet, vooruitlopend op initiatieven van de Europese Commissie. De verklaring onderstreept de noodzaak voor een duidelijke Europese juridische verplichting voor social media om effectieve en privacyveilige leeftijdsverificatie te implementeren", aldus een persbericht van de Deense autoriteiten (pdf).

"Als er grote risico’s zijn voor kinderen, kan leeftijdsverificatie helpen om hen te beschermen. Dat moet wel op een betrouwbare, veilige en privacy vriendelijke manier gebeuren. Omdat dit een ingrijpende maatregel is, moet deze altijd proportioneel zijn", zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken over de verklaring weten. De verklaring werd niet ondertekend door België en Estland. België laat tegenover Euractiv weten dat het wel de doelen van de verklaring steunt. Estland verklaart dat het kritisch wil nadenken over een "toegangsverbod" voor social media en heeft ook vragen over maatregelen die een privacyrisico vormen en tot sociale uitsluiting kunnen leiden.

Cyprus

Volgend jaar januari wordt Cyprus voor zes maanden de nieuwe EU-voorzitter. Het land laat weten dat het online kinderbescherming als een zeer belangrijke zaak ziet. De Cypriotische minister van Digitale Zaken kondigde aan dat het land zich aansluit bij een Europees project voor online leeftijdsverificatie. Ook Denemarken en Griekenland nemen hier deel aan. "Dit is een belangrijk project van de Commissie om een veilige interoperabele oplossing te ontwikkelen zodat we de leeftijd van internetgebruikers verifiëren."

Vandaag, 15:34 door Anoniem
Hallo Tor, my good old friend
Vandaag, 15:52 door Anoniem
De verklaring onderstreept de noodzaak voor een duidelijke Europese juridische verplichting voor social media om effectieve en privacyveilige leeftijdsverificatie te implementeren

De volgende roze eenhoorn van politici.

Effectief: betekent een continue controle van de persoon gedurende de hele sessie dat met van SM gebruik maakt.
Anders kan een ander (bv een jongere) de plaats van de inlogger innemen. Hoe continue controle kinderen moet "beschermen" is mij een raadsel. Dan zullen ze nooit gezond opgroeien.
En dan op hun 18e voor de wolven gegooid worden.

Privacyveilig: of het is en tandeloze en nutteloze maatregel die nooit gaat werken en kinderen dus niet beschermt (zie argument hierboven), of de maatregel kan niet privacyveilig zijn. Want continue controle is geen privacy.


Technische maatregelen voorkomen geen sociaal probleem.
Dat moeten de opvoerders van die kinderen oplossen.
En politici zijn minstens 1 of 2 generaties te laat om dat op te starten.
Dat had men bij de eerste stuiptrekkingen van SM moeten bedenken.
Vandaag, 16:02 door Named
"Dat moet wel op een betrouwbare, veilige en privacy vriendelijke manier gebeuren. Omdat dit een ingrijpende maatregel is, moet deze altijd proportioneel zijn"
Ze kunnen nu al de conclusie trekken als ze van ICT verstand hadden...
Vandaag, 16:18 door Anoniem
Door Anoniem: Hallo Tor, my good old friend
Tor gaat hier bij niet helpen
Vandaag, 16:23 door Anoniem
De Britten zijn met ongeveer hetzelfde bezig, de Online Safety Act. Ze luisteren alleen naar commentaar van medestanders dus die wet neemt dystopische vormen aan.

Ondertussen verschijnt de ene na de andere hack waarbij de ID bewijzen worden gestolen. Maar ja, daar is geen wet voor. Niemand beschermt je als iemand je identiteit steelt en misbruikt. Zolang diensten maar van iedereen hun ID checken is het goed. Want we willen niet dat kindertjes iets ergs zien op internet......

Als dat eenmaal de samenleving in gemasseerd is zal het volgende woord komen: terrorisme. Om dat te voorkomen zal er weer verder op je digitale veiligheid worden ingegrepen.

Met Black Friday maar eens een VPN aanschaffen.
Vandaag, 16:32 door Anoniem
Het is de taak van de ouders en niet die van de overheid om onze kinderen te beschermen!
search