EU-ministers ondertekenen verklaring voor online leeftijdsverificatie

Europese ministers hebben vandaag tijdens de informele Telecomraad de "Jutland-verklaring" ondertekend, die onder ander pleit voor het invoeren van online leeftijdsverificatie. Volgens de verklaring, en de ministers die hem ondertekenden, moet leeftijdsverificatie kinderen op internet beschermen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar schadelijke praktijken van digitale diensten en platforms, zoals een verslavend ontwerp en het gebruik van dark patterns.
"De ministeriële verklaring stelt een ambitieuze politieke richting vast voor het beschermen van kinderen en jonge mensen op internet, vooruitlopend op initiatieven van de Europese Commissie. De verklaring onderstreept de noodzaak voor een duidelijke Europese juridische verplichting voor social media om effectieve en privacyveilige leeftijdsverificatie te implementeren", aldus een persbericht van de Deense autoriteiten (pdf).
"Als er grote risico’s zijn voor kinderen, kan leeftijdsverificatie helpen om hen te beschermen. Dat moet wel op een betrouwbare, veilige en privacy vriendelijke manier gebeuren. Omdat dit een ingrijpende maatregel is, moet deze altijd proportioneel zijn", zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken over de verklaring weten. De verklaring werd niet ondertekend door België en Estland. België laat tegenover Euractiv weten dat het wel de doelen van de verklaring steunt. Estland verklaart dat het kritisch wil nadenken over een "toegangsverbod" voor social media en heeft ook vragen over maatregelen die een privacyrisico vormen en tot sociale uitsluiting kunnen leiden.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.