Kringloopwinkels Friese afvalverwerker Omrin dicht wegens ransomware

dinsdag 14 oktober 2025, 10:21 door Redactie, 0 reacties

De Friese afvalverwerker Omrin is gisteren getroffen door een ransomware-aanval, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening. Zo zijn alle kringloopwinkels dicht, op twee na. Bij één van deze winkels, in Burgum, kan alleen contant worden betaald. Ook bij de Estafette Recycleboulevard in Leeuwarden was in eerste instantie alleen contante betaling mogelijk, maar kan inmiddels weer worden gepind. Daarnaast was de klantenservice telefonisch niet bereikbaar. Die kan sinds vanochtend wel weer worden gebeld.

De milieustraten waren gisteren wel gewoon open, maar het maken van afspraken kon lastiger zijn. "Omrin heeft momenteel te maken met een technische storing door een ransomware-aanval. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing", aldus Omrin op de eigen website. Verdere details, zoals hoe de aanval precies mogelijk was, zijn niet gegeven. Daarnaast is onduidelijk wanneer alle kringloopwinkels weer zijn geopend.

