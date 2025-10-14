Aanstelling van Meta-lobbyist als commissaris Ierse privacytoezichthouder baart zorgen

Tientallen burgerrechtenbewegingen en maatschappelijke organisaties hebben in een open brief aan de Europese Commissie hun zorgen geuit over de aanstelling van een voormalig Meta-lobbyist als commissaris van de Ierse privacytoezichthouder DPC. De organisaties willen dat Brussel onderzoek doet naar de onafhankelijkheid van Niamh Sweeney, die jarenlang senior lobbyist was voor Meta (pdf).

De organisaties wijzen erop dat Europese wetgeving verplicht dat toezichthouders onafhankelijk opereren. De DPC is de leidende privacytoezichthouder voor grote techbedrijven zoals Meta, Google en Apple, omdat die in Ierland hun hoofdkantoor hebben. "Beslissingen van de DPC bepalen daarmee hoe databeschermingsregels op het continent worden gehandhaafd", zo stelt de Europese burgerrechtenbeweging EDRi. De onafhankelijkheid en effectiviteit van de DPC kan dan ook verreikende gevolgen hebben voor de privacy en fundamentele rechten van alle Europeanen.

De DPC wordt vaak verweten op de hand van bigtechbedrijven te zijn. Iets wat de Ierse toezichthouder altijd heeft ontkend. Boetes die de DPC wegens AVG-overtredingen oplegt aan techbedrijven zijn echter al herhaaldelijk door de andere Europese privacytoezichthouders als ontoereikend beoordeeld, waarop die de DPC dwongen om tot een nieuw boetebesluit te komen.

EDRi stelt ook dat onderzoeken en handhaving van de AVG door de DPC vaak inconsistent zijn en zeer lang duren. Zo zouden grote onderzoeken pas alleen voortgang boeken als andere Europese privacytoezichthouders in actie komen of het Europees Hof van Justitie. "Dit hardnekkige probleem heeft Ierland een belemmering gemaakt voor effectieve AVG-handhaving", aldus EDRi.

De burgerrechtenbewegingen en maatschappelijke organisaties roepen de Europese Commissie dan ook op om toe te zien op de onafhankelijkheid en integriteit van privacytoezichthouders in de EU en of de onafhankelijkheid van de DPC kan worden gegarandeerd. De open brief is onder andere ondertekend door Bits of Freedom, EDRi, noyb, Vrijschrift.org en Waag Futurelab.