Defecte software-update laat Jeeps langs kant van de weg stranden

Een defecte software-update heeft er afgelopen vrijdag in de Verenigde Staten voor gezorgd dat allerlei Jeeps langs de kant van de weg kwamen te staan. Verschillende bestuurders laten via onder andere Reddit, X en YouTube weten hoe een over-the-air update ervoor zorgde dat ze tijdens het rijden vermogen verloren en niet meer met hun Jeep Wrangler 4xe hybride verder konden.
Na ontdekking van de problemen besloot Jeep de update voor de Uconnect software terug te trekken, maar de software was toen al door veel auto's gedownload, zo meldt The Stack. Eigenaren kregen vervolgens de instructie om de pop-up, die om het installeren van de update vroeg, te negeren. Jeep heeft inmiddels een update uitgebracht om het probleem te verhelpen.
