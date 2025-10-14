RIVM haalt website offline nadat er malafide berichten op verschenen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de eigen website offline gehaald nadat er malafide berichten op waren verschenen. Volgens de organisatie is er misbruik gemaakt van een externe plug-in die wordt gebruikt voor een contactformulier op de website. "Mensen proberen daar misbruik van te maken om dus binnen te dringen. Dat lijkt ze nu dus gelukt. We halen de boel dus uit voorzorg even offline. Onduidelijk hoe lang het nog gaat duren", zo laat een woordvoerder tegenover het AD weten.
Op Reddit verscheen vanochtend een filmpje van allerlei spamberichten die op de RIVM-site waren te vinden en doorverwezen naar fake websites. Wanneer de website weer online is kan het RIVM nog niet zeggen, zo meldt de NOS. De woordvoerder benadrukt tegenover het AD dat het niet om ransomware of een andere gerichte aanval gaat. "Dit soort dingen komen wel vaker voor."
