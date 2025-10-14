TeamViewer: veertig procent computers draait nog op Windows 10

Meer dan veertig procent van de computers wereldwijd draait nog op Windows 10, zo stelt TeamViewer op basis van eigen onderzoek onder gebruikers. Volgens antivirusbedrijf Kaspersky ligt het percentage nog hoger. Voor het onderzoek keek TeamViewer naar 250 miljoen geanonimiseerde sessies die van juli tot en met september plaatsvonden, aldus het bedrijf. 41 procent van de endpoints draaide op Windows 10, tegenover Windows 11 met een aandeel van 47 procent. De resterende 12 procent draaide op andere besturingssystemen.
Antivirusbedrijf Kaspersky deed een aantal weken geleden een soortgelijk onderzoek onder gebruikers. Van de Kaspersky-gebruikers werkt 53 procent met Windows 10. Op afstand volgt Windows 11 met 33 procent. In zakelijke omgevingen ligt het Windows 10-gebruik volgens de virusbestrijder nog hoger. Van de zakelijke Kaspersky-klanten draait bijna 60 procent nog op Windows 10.
Marktvorser StatCounter stelt dat Windows 10 op veertig procent van de Windowscomputers draait. In Nederland zou het om bijna 39 procent van de systemen gaan. Vanavond stopt Microsoft de ondersteuning van Windows 10. Europese Windows 10-gebruikers met een Microsoft-account kunnen zonder betaling een jaar extra updates inschakelen. Bedrijven kunnen tegen betaling nog drie jaar beveiligingsupdates voor het besturingssysteem blijven ontvangen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.