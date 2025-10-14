Nieuws
Firefox Password Manager slaat wachtwoorden voortaan versleuteld op via AES

dinsdag 14 oktober 2025, 15:30 door Redactie, 0 reacties

De in Firefox ingebouwde Password Manager slaat wachtwoorden voortaan versleuteld op via AES-encryptie, zo heeft Mozilla vandaag aangekondigd. Via de Firefox Password Manager kunnen gebruikers hun wachtwoorden lokaal op het systeem opslaan en beheren.

Oorspronkelijk gebruikte Firefox het oudere 3DES-CBC encryptie-algoritme voor de versleuteling van de gegevens. Met de lancering van Firefox 144 vandaag wordt voor de versleuteling nu gebruikgemaakt van AES-256-CBC. "Deze aanpassing verbetert de bescherming van lokale data", aldus Mozilla. Verdere details zijn niet gegeven. Daarnaast zijn met Firefox 144 verschillende kwetsbaarheden in de browser verholpen. Updaten naar de nieuwste versie kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.

