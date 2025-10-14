Nieuws
Website RIVM weer online na verhelpen van kwetsbaarheid in webformulier

dinsdag 14 oktober 2025, 16:30 door Redactie, 0 reacties

De website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is weer online nadat die eerder vandaag offline werd gehaald. Een kwetsbaarheid in een webformulier zorgde ervoor dat onbevoegden malafide berichten op de RIVM-site konden plaatsen, die weer naar fake websites wezen. Volgens het RIVM hadden deze personen geen toegang tot data en is er ook geen data gelekt.

Om wat voor kwetsbaarheid het precies ging is niet bekendgemaakt. Wel is het probleem inmiddels verholpen, aldus de organisatie. Daarnaast zijn de geplaatste berichten verwijderd. "De website is weer helemaal toegankelijk. Alleen de webformulieren werken nog niet volledig, maar ook dit wordt zo snel mogelijk verholpen", zo laat het Rijksinstituut verder weten.

